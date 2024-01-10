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الفيصلي يستقطب أنطون عوض ويلتقي الأهلي اليوم

1/10/2024 2:40:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات استقطبت لجنة التعاقدات في النادي الفيصلي، حارس مرمى المنتخب الأولمبي أنطون عوض، لتمثيل فريقها الكروي الأول، وذلك بعد توصية من الجهاز الفني بقيادة أحمد هايل ومدرب الحراس عامر شفيع.
وجاءت هذه الخطوة بعد إنتهاء عقد الحارس اللبناني مهدي خليل بالتراضي.
ويعد عوض من أبرز الحراس الشباب في الوقت الحالي، حيث قام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يشرف على تدريب حراسه الحارس الدولي الأسبق لؤي العمايرة، باستدعاء انطون عوض بعد متابعته في دوري الجامعات الكندية، حيث تواجد مع المنتخب إلى جانب الحارسين أحمد الجعيدي ومراد الفالوجي، وينتظر أن يعلن الفيصلي خلال الأيام المقبلة عن صفقات جديدة ومنها التعاقد مع أنطون عوض، وحسب مصادر قريبة من إدارة النادي فان من أبرز الأسماء المقترحة اللاعب عمر مناصرة وسند جعارة والسوري مصطفى جنيد ولاعب من المنتخب الأولمبي السوري.
وكانت لجنة التعاقدات التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس أحمد وريكات وعضوية د. زياد الحجاج وفوزي العجارمة، اجتمعت قبل أيام مع المدير الفني أحمد هايل، بحضور رئيس اللجنة الفنية حسام سنقرط، وتمت مناقشة العديد من النقاط التي وضعها هايل من خلال تقريره الفني والذي يتضمن قائمة من اللاعبين الممكن استبعادهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق.
وعززت لجنة التعاقدات صفوف (( الأزرق)) من خلال استقطاب لاعب مغير السرحان السابق صهيب أبو هشهش لمدة موسمين ونصف لتعزيز القدرات الهجومية في المرحلة المقبلة، ومهاجم المنتخب الأولمبي بكر كلبونة القادم من الجزيرة بعد أن ساهم معه بالعودة لمصاف دوري المحترفين، عقب تسجيله 16 هدفا في دوري الدرجة الأولى، كما عاد المهاجم عبدالله عوض للفيصلي بعد فسخ عقده مع السلط.
ويرى المتابعون للشأن الفيصلاوي، أن الصفقات الجديدة جيدة، وستساهم في زيادة قدرات الفريق هجوميا، وتعويض غياب اللاعب أمين الشناينة الذي خسر الفيصلي جهوده لغاية نهاية الموسم بعد إصابته في مباراة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا.
وكان الفيصلي، أنهى عقد محترفه الإنجليزي ناثان بالتراضي، فيما غادر الكامرجي الأردن عائدا إلى تونس، بعد أن وجه انذارا للنادي، وفسخ عقده من دون موافقة من الإدارة لعدم استلامه مستحقاته المالية لأكثر من شهرين.
إلى ذلك يستضيف فريق الفيصلي عند الساعة الثالثة من مساء اليوم نظيره فريق الأهلي، في مواجهة ودية تقام على ملعبه بغمدان، في إطار تحضيرات الفريقين للمنافسات المقبلة.
ويخوض الفيصلي المباراة بصفوف منقوصة وبغياب لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي وهم: سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، رزق بني هاني، إحسان حداد، أنس بني ياسين، يوسف أبو جلبوش، رزق بني هاني، وعارف الحاج، وينتظر أن يشارك الرباعي أنطون عوض، عبدالله عوض، بكر كلبونة، وصهيب أبو هشهش في المباراة للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية، مع العلم بأن اللاعبين الجدد لا يحق لهم المشاركة مع الفيصلي في المباراتين المؤجلتين أمام العقبة ومغير السرحان ضمن منافسات مرحلة الذهاب.
فيما يخوض الأهلي الذي تعاقد قبل أيام مع اللاعب خالد الصياحين المباراة بصفوف مكتملة، ويبحث مديره الفني عماد رشاد عن زيادة الانسجام بين اللاعبين ورفع الحالتين البدنية والفنية.
وتعد مباراة اليوم، الودية الثانية للفيصلي بعد المواجهة الأولى أمام المنتخب الأولمبي وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، فيما يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن عشر من الشهر الحالي، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

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