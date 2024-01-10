Thursday, 11 January 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العساف يشرف على معسكر الفجيرة الدولي للتايكواندو

1/10/2024 2:40:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب سيحظى معسكر الفجيرة الدولي الذي سيقام بالتعاون مع نادي الفجيرة للألعاب القتالية، بالفترة من 18 إلى 30 من الشهر الحالي، بمشاركة أردنية متنوعة.
ويأتي ذلك بعد الإنجازات التي حققتها التايكواندو الأردنية على الأصعدة كافة، وآخرها تأهل 3 لاعبين مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.
وسيشرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، على معسكر الفجيرة الدولي، الذي يأتي استعدادا لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية بمشاركة المنتخب الوطني الذي يمثله أيضا المدربان محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجان لانا جوردن ولؤي مرايات، واللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما أبو الرب ونتالي الحميدي.
وجاء اختيار العساف لهذا الدور، بعد قيادته المنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج في مختلف المحافل العربية والآسيوية والعالمية، من خلال تنظيم طريقة عمله بمؤسسية وحرفية، بفضل خبرته التي عززت ثقافة الفوز عند اللاعبين.
وكان باب التسجيل للمعسكر التدريبي، أغلق قبل أيام، حيث يشارك فيه لاعبو المنتخبات الوطنية لدول الأردن وكازاخستان وليبيا وأوكرانيا وتونس والسويد والإمارات، وسبق لبعض هذه المنتخبات المشاركة في معسكرات تدريبية أقيمت في الأردن مؤخرا.
ويواصل المنتخب الوطني للتايكواندو تدريباته لحين موعد سفره إلى الإمارات يوم 18 من الشهر الحالي، للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي سيتم فيه التركيز على رفع مستوى اللياقة البدنية والإعداد الفني ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.
وقال العساف في تصريحات لـ))الغد)): ((مشاركة لاعبي المنتخب الوطني المتأهلون مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 في معسكر الفجيرة الدولية، وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، تأتي ضمن برنامج الإعداد الأولمبي، وأركز حاليا على رفع لياقة اللاعبين البدنية)).
وأضاف: ((تعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، فرصتان جيدتان لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبين)).
وينتظر لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب، برنامج تدريبي خاص استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس، والتي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وفي حال إحراز أبو الرب الميدالية الذهبية أو الفضية في التصفيات ستستكمل المقاعد الأربعة للتايكواندو الأردنية المشاركة في الأولمبياد.
وأشار العساف: ((ما يزال أمامنا عمل كبير يسبق الأولمبياد المقبل، علينا أن نكون جاهزين للحدث الرياضي الأكبر ونحاول إبقاء لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين للأولمبياد ضمن المراكز الأربعة الأولى في التصنيف الأولمبي، حيث سيخدمهم ذلك في قرعة الأولمبياد التي ستقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل)).

MENAFN10012024000072011014ID1107705827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث