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شلباية يحقق أول فوز أردني في تصفيات الجراند سلام

1/10/2024 2:40:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس سجل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، أول فوز له في تصفيات إحدى البطولات الكبرى (الجراند سلام)، وجاء على حساب الفرنسي تيتوان دروجيه أمس، ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ذات الـ2000 نقطة.
واستطاع شلباية البالغ من العمر 20 عاما، تجاوز دروجيه بمجموعتين دون رد وبواقع 6-2 و6-4، في مباراة استغرقت ساعة و21 دقيقة، ليضمن مقعدا له في الدور الثاني من التصفيات الطويلة والصعبة، والمؤهلة لدور الـ128 في واحدة من أعرق بطولات كرة المضرب.
ويلتقي شلباية (المصنف 193 عالميا)، اليوم، اللاعب الصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 113 عالميا) في ثاني محطاته نحو الجدول الرئيسي، علما بأنهما تقابلا، مطلع الشهر الماضي، في بطولة الجيل القادم بالسعودية، وفاز الصربي بثلاث مجموعات لواحدة، قبل أن يظفر باللقب لاحقا.
وضمن شلباية فور تأهله للدور الثاني من التصفيات حصوله على 8 نقاط بالتصنيف المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ44100 دولار.
وتشهد بطولة أستراليا المفتوحة مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السادس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السابع عالميا).
وعلى صعيد متصل، خاض شلباية قبل بداية مشواره في التصفيات، وجبة تدريبية مع اللاعبة التونسية أنس جابر (المصنفة السادسة عالميا)، والتقط صورة تذكارية برفقتها، علما بأنه صرح لموقع اللجنة الأولمبية الدولية، مؤخرا، بأنها مصدر إلهامه مع الإسباني
رافاييل نادال.

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