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روح النشامى.. ملاذ الجماهير في كأس آسيا لمواجهة تردي الأداء والنتائج

1/10/2024 2:40:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة ذهب الشارع الرياضي للاستنجاد بـ"روح النشامى"، لإيقاف الانحدار المتسارع في أداء ونتائج المنتخب الوطني لكرة القدم، في الفترة الأخيرة، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.
ويعول الجمهور الأردني كثيرا، على استنهاض الروح القتالية العالية لمنتخب النشامى، قبيل أيام من انطلاق بطولة كأس آسيا التي تبدأ غدا؛ حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 الحالي بلقاء منتخب ماليزيا، قبل أن يواجه كوريا الجنوبية يوم 20 الحالي، ومن ثم اختتام دور المجموعات بلقاء منتخب البحرين.
ويرى المشجع الأردني، أن المنتخب استنفد جميع الخيارات، ولم ينجح في إقناع عشاقه بإمكانية تحقيق نتائج لافتة في البطولة الآسيوية التي تقام في قطر، حيث فشل في عهد عموتة في مباراة النرويج التي خسرها 0-6، قبل أن يخسر أمام أذربيجان، ومن ثم الحصول على المركز الرابع والأخير في البطولة الدولية الودية التي أقيمت في عمان بمشاركة منتخبات إيران والعراق وقطر، ومن ثم التعادل مع طاجكستان 1-1 في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم، والخسارة أمام السعودية بالبطولة نفسها، فيما حقق فوزا معنويا وديا على قطر، ثم الخسارة بسداسية أمام اليابان وديا.
ويؤكد المشجعون والمتابعون والنجوم، في تصريحات لـ"الغد"، أن مسيرة عموتة مع المنتخب لا تدعو للتفاؤل، خاصة فيما يتعلق بإحداث تغييرات جوهرية في الأداء والنتائج في كأس آسيا، على اعتبار أن "المكتوب مقروء من عنوانه"، ولكن تبقى روح النشامى هي ملاذ الشارع الرياضي لإحداث مفاجآت سعيدة تضع المنتخب ضمن قائمة المتنافسين على اللقب أو مركز متقدم.
ويقول المشجع وعاشق النشامى عمر الزغول، إن المنتخب لم يظهر بالشكل المطلوب في الأشهر الستة الأخيرة، ما تسبب في خسائر ثقيلة وأداء مخيب، الأمر الذي قتل التفاؤل في الشارع الرياضي بإمكانية تحقيق نتائج جيدة في كأس آسيا.
وأضاف "أعتقد أن أملنا في البطولة، يتمثل في أن تظهر "روح النشامى" التي اعتدنا عليها في المناسبات الكبرى، حيث الروح القتالية العالية والحماسة التي من الممكن أن تعوض شيئا من التراجع في الأداء، وغياب الانسجام بين اللاعبين نتيجة كثرة التغييرات".
واعتبر الزغول أن تأهل المنتخب للدور الثاني، يفترض أن يكون متاحا وبسهولة، ولا نشك في ذلك، ولكن يبقى الاختبار الحقيقي في الأدوار الاقصائية، متمنيا للمنتخب التوفيق في المنافسة على الصعود للدور نصف النهائي.
الطالب الجامعي زيد أسامة، كشف عن تراجع نسبة التفاؤل لديه في تحقيق المنتخب لنتائج طموحة في البطولة الآسيوية، لافتا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بالغ في التغييرات في التشكيلة، ولم يكن موفقا في خلق تشكيلة مثالية، ما تسبب في تراجع المستوى الفني والنتائج أيضا.
وأشار زيد أسامة، إلى أن ما يجعله ينتظر مباريات المنتخب الرسمية في كأس آسيا، هو ظهور الروح القتالية عند اللاعبين، ما قد يقودنا لأدوار متقدمة في البطولة.
أما النجم السابق في الكرة الأردنية عمر الكيالي الذي كان معروفا بـ"الصاروخ"، فقد أكد أن نتائج المنتخب والأداء لا يدعوان للتفاؤل في البطولة الآسيوية، لافتا إلى أنه سيواصل مساندة المنتخب أملا في تغيير الصورة.
وأضاف "اللاعبون أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الجماهير، من خلال استعادة الروح، واللعب بحرارة وحماسة لمخالفة التوقعات وتحقيق نتائج مأمولة في كأس آسيا"، مشيرا إلى أن منتخب النشامى عادة ما يظهر بشكل جيد في المنافسات والبطولات الكبرى، وهو ما يجعلنا متفائلين بتأهل المنتخب لأدوار متقدمة في البطولة الآسيوية القوية.
وينتظر الشارع الرياضي الأردني بفارغ الصبر، حلول موعد مباراة المنتخب أمام ماليزيا يوم 15 الحالي، لتحقيق انتصار حقيقي يرفع المعنويات، ويضع الفريق على أعتاب الدور الثاني الذي يحتاج لإعداد أفضل.

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