مهرجان الكُتّاب والقُراء في السعودية ينظم جلسة حوارية للفائزين بجوائز الشعر والرواية

MENAFN - Alghad Newspaper) تناول "مهرجان الكُتّاب والقُراء" بنسخته الثانية أثر الجوائز على أعمال الكُتاب من النواحي الإبداعية والتسويقية وتمّاسها مع الأدب والأديب، وانعكاسها الإيجابي على الإنتاج الأدبي، مستضيفاً الشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي الحاصل على الجائزة العالمية في الرواية العربية 2023، والشاعر محمد إبراهيم يعقوب الفائز بجائزة الأدب ضمن الدورة الثالثة من الجوائز الثقافية الوطنية.





















وفي ندوة حوارية بعنوان "ما بعد الجائزة"، أدارها القاص والروائي إبراهيم مضواح، الحائز على جائزة المركز الثاني في مجال الرواية ضمن مسابقة جائزة الشارقة للإبداع العربي، يقول الشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي: "تختلف الجوائز بتعدد منصاتها فمنها ماهو موجه للأعمال الكاملة، ومنها ما هو موجه للأعمال المنوعة، وأيضاً هناك الحالة النفسية لتقبل الكاتب، إما أن تحدّ من إبداعه أو تهبط معها عزائمه"، مضيفاً "لا يجب على الأديب مقارنة عمله السابق فيما يليه، فهو ما يجعله في منطقة توتر مستمرة، فبالنسبة لي المزاوجة بين الشعر والرواية أخرجتني من هذا التوتر ".

وعن طغيان السردية لديه على الشعر، يذكر القاسمي أن إنتاجه لا زال متزامناً؛ حيث الشعر والرواية ولم يطغى أحدهم على الآخر، ولم تتداخل لغته الشعرية في السردية الروائية، مع تشديده على أن أكثر ما مكنه من وصف المشهد الروائي في الأصل هي لغة الشعر.

وفيما إن كانت الجائزة هي ما بقي للمبدع الحقيقي من اعتراف، أكد الشاعر محمد إبراهيم يعقوب أن فكرة النقد تحمل أهمية كُبرى، فهي تعين بعض النصوص وتأخد بيد بعض الأدباء، وقد كان في السابق الناقد والشاعر يسيران بالتوازي معاً، بينما الآن اختفى هذا الأمر؛ فأصبحت الجوائز هي البديل الأفضل لتعريف الشاعر بنفسه.

وشدد محمد إبراهيم على أن هذه الجوائز رغم أهميتها وما تحققه من شهرة واسعة للأديب إلا أنها ليست تأكيداً حقيقياً لشاعريته من عدمها، وخصّ الشاعر يعقوب بالذكر من أبدعو لسنين طويلة ولم يحظو بجائزة واحدة، ومع ذلك استمر إبداعهم، وتواتر إنتاجهم، وكأنهم يبحثون عن التمّيز الحقيقي وليس الجائزة.

وتأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان الكُتّاب والقُراء، الذي يتضمن سلسلة من الندوات الثقافية والمناظرات الأدبية التي تستضيف نخبة من الأدباء والشعراء والنقاد في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط، تتناول مواضيع شيقة تلامس واقع الأدب المحلي وفنونه المختلفة، وتسلط الضوء على أهم العوامل والجهود والمؤثرات التي أسهمت في تطوير المشهد الأدبي السعودي.