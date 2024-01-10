فيلادلفيا تشكّل اللجنة المنظّمة لمؤتمرها 25 العلوم الإنسانية والتربوية في ضوء التحول الإلكتروني

MENAFN - Alghad Newspaper) قرر رئيس جامعة فيلادلفيا، الدكتور عبدالله الجرّاح، تشكيل اللجنة المنظّمة لمؤتمر فيلادلفيا الدولي الخامس والعشرين على النحو التالي: د. غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والعلوم التربوية رئيسًا، د. ابتسام حسين رئيسة قسم العلوم الإنسانية عضوًا، د. محمد الجيوسي رئيس قسم اللغة الإنجليزية عضوًا، د. ديمة ملاحمة رئيسة قسم اللغة الصينية عضوًا، د. سناء الخوالدة رئيسة قسم الإرشاد النفسي عضوًا، د. حمزة النادي رئيس قسم اللغة العربية عضوًا، السيدة شيرين منير سكرتيرة للمؤتمر.وقد بادرت اللجنة فور تشكيلها إلى الاجتماع والتوصية لرئيس الجامعة بعنوان ومحاور وشروط وتاريخ انعقاد المؤتمر. كما بادرت من خلال رئاسة الجامعة إلى مراسلة وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم واتحاد الجامعات العربية التي قامت مشكورة بتعميم نشرة المؤتمر على الأساتذة والباحثين المعنيين. ويذكر أن كلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة فيلادلفيا تضطلع بتنظيم هذا المؤتمر الذي اكتسب مصداقية علمية عالية، في الأردن وسائر أقطار الوطن العربي على امتداد ثلاثين عامًا، قد بادرت بدورها إلى الشروع في تعميم نشرة المؤتمر الذي سيقام ما بين 5-6/11/2024، وهذا نصّها:شهد العالم خلال السنوات الماضية، عددًا من التحولّات الفاصلة؛ مناخيًا وبيئيًا وصحيًا واقتصاديًا وسياسيًا وتكنولوجيًا. وقد تمثّل أبرز هذه التحوّلات في جائحة الكورونا التي استدعت بدورها ضرورة الاتجاه إلى توسيع نطاق التعليم الإلكتروني في كل الحقول والتخصصات.

ومع أن هذا النمط من التعليم كان قد قطع شوطًا ملحوظًا في جامعات الغرب وبعض الجامعات العربية، إلا أن الجائحة وما رافقها وتبعها من تحديات، اقتضت تسريع التحول الإلكتروني وتوطينه خلال مدة محدودة؛ ما تطلّب مواكبة بعض الاستحقاقات ومواجهة بعض التحديات واستشراف بعض الفرص، وخاصة في حقول العلوم الإنسانية والتربوية المستهدفة بالدراسة والبحث في هذا المؤتمر، وهي: ( اللغات والآداب والفنون والإعلام والتاريخ والفلسفة والاجتماع وعلم النفس والتربية)، من خلال الإجابة عن أسئلة / محاور هذا المؤتمر:

أولاً: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية و التربوية على صعيد المنهج؟

ثانياً: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية و التربوية على صعيد المحتوى المعرفي؟

ثالثًا: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية و التربوية على صعيد قياس وتقييم عملية التعلّم والتعليم؟

رابعًا: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية والتربوية على صعيد القيم الجامعية والمجتمعية المرافقة للتحول الإلكتروني؟

خامسًا: ما متطلّبات وتحدّيات وفرص التحول الإلكتروني في حقول العلوم الإنسانية والتربوية على صعيد الثقافة الجامعية والمجتمعية المرافقة للتحول الإلكتروني؟

سادسًا: ما تحدّيات الذكاء الاصطناعي في حقول العلوم الإنسانية والتربوية على صعيد القيم الجامعية؟



شروط المشاركة في المؤتمر:

- تُقبل الأبحاث المرشّحة للمشاركة باللّغتين العربية والإنجليزية.

- يُرسل ملخص البحث باللغتين العربية والإنجليزية بما لا يزيد عن (200) كلمة، متضمنة: عنوان البحث واسم الباحث واسم الجامعة أو المؤسسة التي يعمل فيها والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم البلد الذي ينتمي إليه، و ذلك في موعد أقصاه: 30/3/2024

- يُرسل البحث – في حال الموافقة على قبول الملخص- بما لا يزيد على (7000) كلمة، متضمنة الهوامش وقائمة المصادر والمراجع والملاحق. على أن تدرج الهوامش في نهاية البحث. ويكون نوع الخط في الأبحاث المرسلة باللغة العربية (Simplified Arabic) وحجمه (14) للنص و(12) للمصادر والمراجع والهوامش في نهاية البحث. وأما بخصوص الأبحاث المرسلة باللغة الانجليزية فيكون نوع الخط (Times New Roman)، و ذلك في موعد أقصاه: 30/8/2024.

- يشترط في كل الأبحاث أن تكون مبتكرة ولم يسبق لكاتبيها القيام بنشرها أو تقديمها في مجلاّت أو مؤتمرات.

- البحوث المشاركة في المؤتمر تحكّمها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا حسب الأصول، بعد انعقاد المؤتمر، وتُنشر في كتاب محكّم.

- قيمة رسم الاشتراك في المؤتمر (150) دولاراً للباحثين غير الأردنيين و(50) دينارًا للباحثين الأردنيين؛ تُدفع بعد الموافقة على إدراج البحث في جدول أعمال المؤتمر، وقبل انعقاده.

- يتحمل المشاركون غير الأردنيين كلفة تذاكر السفر والإقامة، ويتم تزويدهم بتفاصيل الحجز في الفنادق التي تعتمدها الجامعة في الوقت المناسب، ليقوموا بالتواصل معها مباشرة.

- يُعدُّ البرنامج النهائي لجلسات المؤتمر، وفقًا للمحاور وليس وفقًا لأي اعتبارات أخرى.

- تُقدّم كل الأبحاث شخصيًا ووجاهيًا في مدّرجات وقاعات جامعة فيلادلفيا.

- تُوجّه كل المراسلات إلى سكرتاريا اللجنة المنظمة للمؤتمر، عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وهاتف رقم: 00962798519212.