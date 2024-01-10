“رجل غير عادي”.. بيرس مورغان يصف صمود وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه حمزة



وشارك مورغان عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو للزميل وائل أثناء وداع نجله، وكتب معلقًا عليه“قلبه منفطر ومع ذلك، لا يزال يقوم بعمله، ويقدم لنا الأخبار من ساحة حرب لا يستطيع معظم الصحفيين الوصول إليها. رجل غير عادي”.







واستشهد حمزة -الابن البكر لمراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح- الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها.



وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، هم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع. -الجزيرة

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