3 فوائد مدهشة وأثر جانبي مزعج لتناول السردين

يجلب السردين الكثير من العناصر الغذائية إلى المائدة بسعر منخفض. علبة واحدة (3.75 أوقية) من السردين تحتوي على 22 غراما من البروتين.



تحتوي هذه الأسماك الصغيرة على الكثير من النكهات وهي إضافة متعددة الاستخدامات وصديقة للميزانية إلى عربة البقالة الخاصة بك، ولكن ما مدى كونها صحية؟



فيما يلي أربع طرق يمكن أن يؤثر تناول السردين فيها على صحتك بحسب موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.











1.يمكنه تحسين صحة العظام

يحتوي السردين بشكل طبيعي على عنصرين مغذيين أساسيين للمساعدة في الحفاظ على قوة عظامك مع تقدمك في العمر.



السردين هو مصدر كبير للكالسيوم وهو أمر ضروري لصحة العظام.



تحتوي علبة السردين على 27% من القيمة اليومية (DV) للكالسيوم - أكثر من كوب من الحليب. يتم تخزين معظم الكالسيوم في السردين في العظام.



لكن الكالسيوم ليس الطريقة الوحيدة التي يساعد بها السردين في الحفاظ على عظامك قوية وصحية - فهي أيضا مصدر كبير لفيتامين د.



فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يحتاجه جسمك لامتصاص الكالسيوم. إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د، فلن يتمكن الكالسيوم الذي تتناوله من أداء وظيفته في حماية قوة عظامك وسلامتها.



تعتبر الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل وسمك أبو سيف والسردين مصادر طبيعية ممتازة لفيتامين د. تحتوي علبة السردين على 22% من احتياجاتك اليومية.

2. قد يحمي قلبك

يعتبر السردين طريقة مناسبة للحصول أحماض أوميغا 3 الدهنية، حيث يمكن أن يحتوي كل منها على غرام واحد من الدهون غير المشبعة التي تحمي القلب.



النظام الغذائي الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية له العديد من الفوائد المحتملة، بما في ذلك خفض الكوليسترول، وخفض مستويات الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



في مراجعة للطب الباطني عام 2021، حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 2000 ألف بالغ (يعانون من أمراض القلب أو لا يعانون منها). ووجدوا أن تناول ما لا يقل عن حصتين (175 غراما) من الأسماك الزيتية أسبوعيا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية لدى البالغين الأصحاء والوفيات لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.



3. يمنحك دفعة من الطاقة

إلى جانب الكالسيوم وفيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين، يعتبر السردين مصدرا ممتازا لفيتامين ب 12.



تحتوي علبة السردين على 343% من القيمة اليومية لفيتامين ب 12.



غالبًا ما يُلاحظ نقص هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء عند كبار السن، والذين يعانون من فقر الدم الخبيث (مرض يمنع المعدة من امتصاص فيتامين ب 12)، والأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية مختلفة، والنباتيين. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التعب وضيق التنفس وانخفاض الطاقة.



في حين أن فيتامين ب 12 الموجود في السردين لن يمنحك دفعة فورية للطاقة مثل الكافيين، فإن تضمينها ومصادر ب 12 الأخرى والبروتينات عالية الجودة في نظامك الغذائي سيساعدك على الشعور بالنشاط بشكل أكبر بشكل منتظم.



4. يمكن أن يتسبب في إثارة آلام النقرس

قد يسهم تناول كميات كبيرة من السردين في اندلاع النوبات بين مرضى النقرس، ويمكن أن تحتوي بعض أنواع السردين المعلب على نسبة عالية من الصوديوم.



النقرس هو شكل مؤلم بشكل خاص من التهاب المفاصل. يمكن الشعور بالتهيجات على شكل ألم حاد وحرقان في المفاصل مثل إصبع القدم الكبير أو الكاحل أو الركبة.



أحد أسباب نوبة النقرس هو تناول نظام غذائي غني بالبيورينات - وهي مادة طبيعية تتحلل إلى حمض البوليك في الجسم.



تحدث نوبات النقرس عندما تتراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، مما يسبب التهابا شديدا وألما.



السردين والأنشوجة وبلح البحر والسلمون المرقط واللحوم الحمراء كلها غنية بالبيورينات.



هذا لا يعني أنه لا يمكنك تناول السردين، ولكن قد تحتاج إلى توخي الحذر بشأن مقدار ما تأكله وبقية نظامك الغذائي أيضا. -سبوتنيك

