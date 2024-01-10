3 فوائد مدهشة وأثر جانبي مزعج لتناول السردين



يجلب السردين الكثير من العناصر الغذائية إلى المائدة بسعر منخفض. علبة واحدة (3.75 أوقية) من السردين تحتوي على 22 غراما من البروتين.



تحتوي هذه الأسماك الصغيرة على الكثير من النكهات وهي إضافة متعددة الاستخدامات وصديقة للميزانية إلى عربة البقالة الخاصة بك، ولكن ما مدى كونها صحية؟



فيما يلي أربع طرق يمكن أن يؤثر تناول السردين فيها على صحتك بحسب موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.











1.يمكنه تحسين صحة العظام

يحتوي السردين بشكل طبيعي على عنصرين مغذيين أساسيين للمساعدة في الحفاظ على قوة عظامك مع تقدمك في العمر.



السردين هو مصدر كبير للكالسيوم وهو أمر ضروري لصحة العظام.



تحتوي علبة السردين على 27% من القيمة اليومية (DV) للكالسيوم - أكثر من كوب من الحليب. يتم تخزين معظم الكالسيوم في السردين في العظام.



لكن الكالسيوم ليس الطريقة الوحيدة التي يساعد بها السردين في الحفاظ على عظامك قوية وصحية - فهي أيضا مصدر كبير لفيتامين د.



فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يحتاجه جسمك لامتصاص الكالسيوم. إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د، فلن يتمكن الكالسيوم الذي تتناوله من أداء وظيفته في حماية قوة عظامك وسلامتها.



تعتبر الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل وسمك أبو سيف والسردين مصادر طبيعية ممتازة لفيتامين د. تحتوي علبة السردين على 22% من احتياجاتك اليومية.

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2. قد يحمي قلبك

يعتبر السردين طريقة مناسبة للحصول أحماض أوميغا 3 الدهنية، حيث يمكن أن يحتوي كل منها على غرام واحد من الدهون غير المشبعة التي تحمي القلب.



النظام الغذائي الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية له العديد من الفوائد المحتملة، بما في ذلك خفض الكوليسترول، وخفض مستويات الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



في مراجعة للطب الباطني عام 2021، حلل الباحثون بيانات ما يقرب من 2000 ألف بالغ (يعانون من أمراض القلب أو لا يعانون منها). ووجدوا أن تناول ما لا يقل عن حصتين (175 غراما) من الأسماك الزيتية أسبوعيا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية لدى البالغين الأصحاء والوفيات لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.



3. يمنحك دفعة من الطاقة

إلى جانب الكالسيوم وفيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين، يعتبر السردين مصدرا ممتازا لفيتامين ب 12.



تحتوي علبة السردين على 343% من القيمة اليومية لفيتامين ب 12.



غالبًا ما يُلاحظ نقص هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء عند كبار السن، والذين يعانون من فقر الدم الخبيث (مرض يمنع المعدة من امتصاص فيتامين ب 12)، والأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية مختلفة، والنباتيين. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التعب وضيق التنفس وانخفاض الطاقة.



في حين أن فيتامين ب 12 الموجود في السردين لن يمنحك دفعة فورية للطاقة مثل الكافيين، فإن تضمينها ومصادر ب 12 الأخرى والبروتينات عالية الجودة في نظامك الغذائي سيساعدك على الشعور بالنشاط بشكل أكبر بشكل منتظم.



4. يمكن أن يتسبب في إثارة آلام النقرس

قد يسهم تناول كميات كبيرة من السردين في اندلاع النوبات بين مرضى النقرس، ويمكن أن تحتوي بعض أنواع السردين المعلب على نسبة عالية من الصوديوم.



النقرس هو شكل مؤلم بشكل خاص من التهاب المفاصل. يمكن الشعور بالتهيجات على شكل ألم حاد وحرقان في المفاصل مثل إصبع القدم الكبير أو الكاحل أو الركبة.



أحد أسباب نوبة النقرس هو تناول نظام غذائي غني بالبيورينات - وهي مادة طبيعية تتحلل إلى حمض البوليك في الجسم.



تحدث نوبات النقرس عندما تتراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، مما يسبب التهابا شديدا وألما.



السردين والأنشوجة وبلح البحر والسلمون المرقط واللحوم الحمراء كلها غنية بالبيورينات.



هذا لا يعني أنه لا يمكنك تناول السردين، ولكن قد تحتاج إلى توخي الحذر بشأن مقدار ما تأكله وبقية نظامك الغذائي أيضا. -سبوتنيك

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