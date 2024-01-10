الجشع يجعل الشخص أكثر غضباً وعدائية واكتئاباً



دراسة خصائص الشخصية الجشعة

تتعمق هذه الدراسة الشاملة التي ضمت أكثر من 400 فرد، في سمات أو خصائص الشخصية الجشعة (خ ش ج) greed personality trait وتأثيراتها العاطفية. وتكشف أن وجود مستويات عالية من هذه الخصائص يرتبط بزيادة الاكتئاب والغضب والعدوان.

يمتد هذا الارتباط إلى ما هو أبعد من السلوك إلى بنية الدماغ؛ حيث تشير بيانات تصوير الشبكات العصبية إلى حصول تأثيرات كبيرة على مناطق محددة في الدماغ، لدى أولئك الذين لديهم سمات جشع أعلى.



دماغ الشخص الجشع وتأثير الدومينو

لم يُبلغ المشاركون الحاصلون على درجات أعلى في اختبار ((خ ش ج)) عن حصول مزيد من المشاعر السلبية لديهم فحسب؛ بل أظهروا أيضاً أنماطاً عصبية مميزة؛ إذ كشف التصوير العصبي أن المناطق المرتبطة بتنظيم العواطف، وصنع القرار، والتعاطف، أظهرت أنماطاً مميزة من التنشيط لدى هؤلاء الأفراد.



الجشع يغير وظائف المخ

ويشير هذا إلى أن الجشع يمكن أن يغير وظائف المخ بشكل أساسي، ما يؤدي إلى زيادة الميل للمشاعر السلبية. ومن الناحية الاقتصادية، فإن الثقافة التي تكافئ الجشع تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي، وهو ما تجسد في الأزمة المالية عام 2008.



في بيئات الشركات، يمكن أن تؤدي هذه الروح إلى ثقافات عمل سامة، تتميز بالمنافسة الشديدة، وارتفاع معدل دوران الموظفين، ما يؤثر سلباً على الأداء التنظيمي.



من الناحية النفسية، تقدم هذه الدراسات نظرة ثاقبة حول الأعمال الداخلية للجشع، فالأفراد الذين يعانون من ارتفاع ((خ ش ج)) يقعون في دائرة من المقارنة المستمرة وعدم الرضا، ما يؤدي إلى الاضطرابات العاطفية.



يعد هذا الفهم أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القيم المجتمعية والتنظيمية الصحية، مع التركيز على الرفاهية النفسية والنجاح المستدام على المكاسب قصيرة المدى.



أماكن العمل ((الجشعة))

تؤكد نتائج الدراسة أهمية تصميم تجارب مكان العمل التي تعزز السلوكيات الاجتماعية الإيجابية وتثبط الجشع. يمكن للقادة والمديرين أن يلعبوا دوراً محورياً من خلال تنمية البيئات التي تقدر التعاطف والرضا والتعاون؛ إذ إن مثل هذه الثقافات لا تعارض الطبيعة المدمرة للجشع فحسب؛ بل تعزز أيضاً بيئة عمل أكثر توازناً وإنتاجية.



ويبدو أن اكتشافات الدراسة لها آثار عميقة على ثقافة مكان العمل، ففي البيئات التي يتم فيها تقدير الجشع ومكافأته، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية. غالباً ما تعزز أماكن العمل هذه ثقافة المنافسة الشرسة والفردية، ما يطغى على توجهات العمل الجماعي والتعاون. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر، وانخفاض الرضا الوظيفي، وارتفاع معدل دوران الموظفين، ما يؤثر في نهاية المطاف على الإنتاجية التنظيمية والروح المعنوية.



القادة وثقافة أماكن العمل

للقادة والمديرين دور حاسم في تشكيل ثقافة مكان العمل. ومن خلال التأكيد على قيم، مثل التعاطف والتعاون والنجاح الجماعي، يمكنهم مواجهة التأثير السلبي للجشع.



إن تشجيع ثقافة السلوك الاجتماعي الإيجابي لا يؤدي إلى تحسين رفاهية الموظفين فحسب؛ بل يمكنه أيضاً تعزيز الأداء التنظيمي العام. يتضمن هذا النهج إعادة التفكير في أنظمة المكافآت، وأساليب القيادة، وسياسات الشركة لدعم بيئة عمل أكثر شمولية وإنسانية.



بشكل عام، تعد الأبحاث بمثابة تذكير بالتكاليف الخفية للجشع التي لا تؤثر على المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية فحسب؛ بل تؤثر بشكل عميق على الصحة العقلية والعاطفية الشخصية. ومن خلال إعادة تقييم قيمنا وسلوكياتنا، يمكننا رعاية مجتمعات ومنظمات أكثر دعماً وناجحة، والتخفيف من الآثار السلبية للجشع وتعزيز ثقافة الرفاهية الجماعية. * مجلة ((إنك))- خدمات ((تريبيون ميديا))