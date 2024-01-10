Thursday, 11 January 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرق لتعزيز المناعة في الشتاء

1/10/2024 2:39:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلعب منظومة المناعة دورا مهما في الحفاظ على الصحة، لأن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، والفيروسات يمكن أن تؤثر سلبا على الجسم. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتقول الدكتورة أنجلينا فودولازكايا خبيرة التغذية الروسية، اختصاصية الغدد الصماء: "عند عدم الحصول على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية، يتوقف الجلد عن إنتاج الشكل النشط من فيتامين D3 - الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويساعد في الحفاظ على الوزن الطبيعي، ويضمن صحة الجلد والشعر والأظافر".
وحددت الطبيبة مجموعة من المنتجات الغذائية التي تدعم صحة الإنسان ومزاجه حتى في موسم البرد.
وتقول: "الخضراوات هي المورد الرئيسي للألياف الغذائية، التي بفضلها يتم إخراج الكولسترول من الجسم وتتحسن وظائف الجهاز الهضمي". أحد هذه الخضار هو السبانخ. الذي هو مصدر لفيتامين C، كما يحتوي السبانخ على البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية منظومة المناعة".
وتضيف: "للثوم خصائص قوية مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا. يمكن أن يساعد الثوم في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز منظومة المناعة. كما أن الزنجبيل، منتج يمكن إضافته إلى الشاي أو استخدامه في تحضير الأطباق المختلفة. للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات. ويخفض مستوى الكولسترول، ما يحمي الإنسان من أمراض القلب والأوعية الدموية. إضافة إلى ذلك، هو مفيد للدماغ، لأنه يحسن الذاكرة والتركيز، ويساعد على الوقاية من مرض ألزهايمر".
وتشير الطبيبة، إلى أنه للحصول على جميع العناصر المغذية اللازمة لتحسين الصحة وتعزيز منظومة المناعة خلال فصل الشتاء، فإن من الضروري تناول هذه المنتجات ضمن مكونات نظام غذائي متنوع ومتوازن.

MENAFN10012024000072011014ID1107705814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث