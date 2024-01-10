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البريد يطرح إصدار طوابع تذكارية زفاف الأمير الحسين ولي العهد

1/10/2024 2:39:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية للعام 2023 (زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين)، للبيع للجمهور مباشرة اعتبارا من صباح غد.
وبحسب بيان صادر عن البريد الأردني أمس، فإن هذا الإصدار من الطوابع يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لإصدار الطوابع التذكارية التي تم إقرارها العام 2023 والتي تهدف الى حفظ وتخليد إنجازات المملكة والمناسبات الوطنية أو تلك المرتبطة بالاحتفالات الكبرى خلال فترة معينة، ما يتيح لهواة جمع الطوابع التذكارية من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على التراث الأردني وأهم المناسبات.
وأوضح البيان أن الإصدار يتكون من طابعين وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة (50 قرشا)، وقيمة البطاقة (50 قرشاً)، وقيمة المجموعة (1.50 دينار)، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة دينارين.
وأشار البيان إلى أنه بإمكان الراغبين بالحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح غد، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية الآتية: 1. مكتب بريد جبل عمان. 2. مكتب بريد جبل اللويبدة. 3. مكتب بريد وسط البلد. 4. مكتب بريد العبدلي. 5. بريد إربد المركزي. 6. بريد مادبا المركزي. 7. بريد العقبة المركزي. 8. بريد جرش المركزي. 9. بريد مكتب البتراء. 10. مكتب بريد الكرك المركزي. 11. مكتب بريد أم قيس. 12. مكتب بريد عجلون. 13. مكتب بريد السلط. 14. مكتب بريد ماحص والفحيص.

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