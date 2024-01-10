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استراتيجيات متبعة لمعالجة صعوبات تعلم الرياضيات

1/10/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشتمل مبادئ وأساليب تدريس الرياضيات للطلبة ذوي صعوبات التعلم تطوير المهارات اللازمة والاستعداد المناسب لتعلم المهارات والعمليات الحـسابية والانتقـال التدريجي من المحسوس إلى المجرد، ونمذجة استراتيجيات حـل المـشكلات، وتعلـيم المفاهيم، وتوفير الفرص الكافية للممارسة والاتقـان، واسـتخدام الأسـاليب المناسبة لتعميم المهارات المكتسبة، ومعالجة مواطن الضعف، وتدعيم مواطن القوة في أداء الطالب، وتقييم مستوى تقدم الطالب وتزويده بالتغذية الراجعة واستراتيجية التعلم التعاوني.
حظي موضوع صعوبات الرياضيات باهتمام متزايد من قبل الباحثين في مجال صعوبات التعلم، حيث تتركز مشكلات الطلبة ذوي الصعوبات في إجراء العمليات الحسابية (الجمع والطرح والضرب والقسمة)، وكذلك حل المسائل الحسابية اللفظية، ويعتقد بان مشكلاتهم في حل المسائل اللفظية يعود إلى فشلهم في تطبيق استراتيجيات حل المشكلات.
يقصد بصعوبة الحساب أو عسر العمليات الحسابية اضطراب القدرة على تعلم المفاهيم الرياضية وإجراء العمليات الحسابية المرتبطة بها، وبعبارة أخرى هو صعوبة أو العجز عن إجراء العمليات الحسابية الأساسية وهي: الجمع والطرح والضرب والقسمة، وما يترتب عليها من مشكلات في دراسة الكسور والهندسة فيما بعد، ويطلق عليها البعض "الحبسة الرياضية".
كما تعني عدم القدرة على استيعاب المفاهيم الرياضية وإجراء العمليات الحسابية، والتي قد ترجع إلى اضطراب أو خلل في الوظيفة النمائية والذي قد يحدث قبل الولادة نتيجة لخلل جيني أو وراثي وقد يحدث بعد الولادة نتيجة لكدمات أو إصابات في المخ.
- تشخيص صعوبات الرياضيات
هناك نوعان من التشخيص لصعوبة التعلم في الحساب: الأول رسمي يقوم به الخبراء والاختصاصيون والثاني غير رسمي يقوم به المعلم أتناء شرح الدروس.
أولاً: التشخيص الرسمي: ويشمل
1 - قياس نسبة ذكاء الطالب الذي لديه صعوبة تعلم.
2 - قياس القدرات الرياضية لدى الطالب.
3 - قياس الميول والاتجاهات نحو مادة الرياضيات.
4 - قياس درجة قلق الرياضيات وقلق الاختبار لدى الطالب.
5 - قياس المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة بمعرفة الاختصاصي الاجتماعي، إضافة إلى دراسته لأحوال الطالب في بيئته الأسرية.
6 - تطبيق استبيان تشخيص صعوبات التعلم في الحساب لدى الأطفال ويتم بمعرفة المعلم.
ثانياً: التشخيص غير الرسمي
فيقوم به المعلم الذي يدرس المادة (الرياضيات)، وفقا لطريقته في التدريس وظروف الدراسة داخل القسم، وإن رأى أن الصعوبة تكمن في الطالب نفسه، فإنه يقوم بالإجراءات الآتية:
- تحديد مستوى تحصيل الطالب في الحساب.
- تحديد الفروق بين مستوى التحصيل والقدرة الكامنة.
- تحديد الأخطاء فـي إجراء العمليات الحسابية.
- تحديد العوامل العقلية المسهمة في صعوبات تعلم الحساب: نتائج غير ثابتة فـي الجمـع، الطرح، الضرب والقسمة، عدم القدرة على تذكر القوانين والمفاهيم الرياضية، صعوبة في المفاهيم المجردة للوقـت والاتجاه صعوبة تذكر الاحتفاظ بالدرجة عند الألعاب، أخطاء مستمرة عند تذكر الأرقام.
وهناك استراتيجيات عدة، يمكن أن تسهم في حل مشكلة الرياضيات لذوي صعوبات التعلم وهي على النحو الآتي:
1 - التعليم المبكر للأعداد: حيث يساعد ذلك في بناء اساسيات الرياضيات للطالب ذوي الصعوبات.
2 - الانتقال من المحسوس إلى المجرد: بمعني أن يتم تقديم المفهوم الرياضي بشكل حسي للطالب ومن ثم يتم الانتقال إلى المجرد وتتم هذه العملية ضمن ثلاث مراحل:
- التدريس الملموس، بحيث يتم استخدام نماذج ملموسة في إجراء العمليات الرياضية.
- مرحلة شبه الملموس: وهنا يتم استخدام أشكال حقيقية بدلا من الأشياء الملموسة.
-المرحلة المجردة: وهنا يتم تقديم الأعداد مجردة لإجراء العمليات الحسابية.
3 - ربط الرياضيات بواقع الطالب: وهنا يتم تمرين الطالب على إجراء بعض العمليات الرياضية أثناء عملية الشراء مثلا.

*يسر بدران / ماجستير تربية خاصة

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