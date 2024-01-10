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شهداء عين الحقيقة في فلسطين.. تأبين لأرواح 109 صحفيين اغتالهم الاحتلال

1/10/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي لأنهم العيون التي نقلت وتنقل حقيقة ما تقوم به الصهيونية من جرائم وحشية، وحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة وقطاع غزة. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال "109" صحفيين، حتى يخفي جرائمه عن عيون العالم.
واستنكارا لهذه الجرائم، أقام حزب الاتحاد الوطني الأردني تأبينا لـ "شهداء عين الحقيقة في فلسطين"، الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين استشهدوا أثناء تغطيتهم لوقائع الإجرام الصهيوني في غزة.
وأكد المتحدثون في التأبين، أن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة هي حرب الصورة، لذلك يقوم هذا الجيش باغتيال من يقوم بنقل الصور التي تفضح الممارسات والجرائم التي يقوم بها هذا الجيش، والذي يمنع الإعلام الأجنبي من الدخول إلى القطاع حتى لا ينقل ما يقوم به من وحشية وحرب إبادة اتجاه الشعب الفلسطيني في غزة.
اشتمل التأبين على عرض فيديو يسلط الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه الأردن والجهود المستمرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي نحو تحقيق العدالة. ويستعرض بالتفصيل كيفية تفاني الملك عبدالله الثاني في هذه القضية، مع التركيز على مبادراته ودبلوماسيته في المحافل الدولية لدعم القضايا العادلة.
وكذلك الدور الذي قام به سمو ولي العهد والأميرة سلمى، إلى جانب نشامى القوات المسلحة الأردنية، في عمليات إنزال جوي فوق غزة لتوصيل المساعدات الإغاثية والطبية، معززين بذلك صمود الفلسطينيين في القطاع.
التأبين الذي أقيم في مدرج عقل بلتاجي، أول من أمس في مركز الحسن الثقافي، التابع لأمانة عمان الكبرى رأس العين. تحدث خلاله العديد من الزملاء الإعلاميين والحزبيين، وأداره كمال نزال، وقد افتُتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها قراءة سورة الفاتحة، ترحماً وإكراماً لأرواح شهداء فلسطين من المدنيين والصحفيين والإعلاميين، الذين راحوا ضحية مجازر الاحتلال في غزة.
مدير عام هيئة الإعلام الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني الدكتور طارق أبو الراغب، تحدث عن موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المتواصلة التي قامت بها المملكة منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأكد أبو الراغب في كلمته التزام الأردن بدعم الفلسطينيين وحقوقهم، من خلال فضح الحقائق واتخاذ موقف واضح وصريح على الصعيد الدولي دعماً لفلسطين وأهل غزة. كما نوه إلى المواقف القوية لجلالة الملك التي تم تسليط الضوء عليها عالمياً في وسائل الإعلام لإبراز حقيقة القضية الفلسطينية.
وأكد نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحفية والسلامة المهنية، الزميل خالد القضاة، أنه "عندما نقف اليومَ في حضرةِ الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين، لا نقفُ لنحيّي فقط صمودهم ونستذكر تضحياتهم بل لنعترف أننا قصّرنا في إيجاد مظلة عربية توفر للصحفيين الميدانيين ولمؤسساتهم متطلبات السلامة المهنية التي تعينهم على مواصلة عملهم، وتمنع المجرمين من الإفلات من العقاب".
ورأى القضاة أننا بحاجة إلى صحافة مهنية تشكل رافعة لقضايا الوطنية أمام العالم، وتبحث عما يجمعنا وتعظمه وتقدمه للعالم برؤى موحدة، فنتكلم كلنا من المحيط الى الخليج بصوت واحد وبمفردات نتفق عليها، حتى نبني لنا هوية مؤثرة وسردية لقضايانا والتي تتقدمها القضية الفلسطينية، فهي قبلتنا التي تحج إليها أفئدتنا كل يوم وبوصلتنا التي تحدد لنا مساراتنا بين الأمم.
وخلص القضاة إلى أنه عندما ينتمي صحفي لمؤسسة إعلامية أعلنت صراحة انحيازها التام لحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وأفردت مساحات للتغطية وساهمت في إعادة تشكيل الرأي العالمي لينحاز لحق الفلسطينيين في المقاومة فأنت على قائمة الاستهداف، وإذا كنت صحفيا ماهرا تتابع القصص الإنسانية المرتبطة بنتائج العدوان على غزة، حتى أصبحت الصور التي تلتقطها ترفع في المظاهرات في عمان ونيويورك ولندن وبرلين وباريس فأنت على قائمة الاستهداف، وإذا كنت صحفيا تتمرد على تعليمات جيش الاحتلال وتظهر في أماكن ممنوعة على الصحفيين وتفضح جرائم الاحتلال وتمنعهم من تزوير الحقائق فأنت على قائمة الاستهداف.
مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن، الزميل حسن الشوبكي قال: إن الاحتلال يستهدف الصحفيين في فلسطين لأنهم ينقلون الحقيقة ويفضحون السردية الإسرائيلية، ويكشفون زيف الاحتلال. وزيف روايته. فوائل الدحدوح وكل الصحفيين داخل فلسطين يعلمون أن الحرب مع هذا العدو هي "حرب صورة، وحرب رواية، وحرب سردية"، فالاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على غزة قام بمنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى قطاع غزة ، لأنه لا يريد لهذه الصورة الوحشية أن تظهر أو تخرج للعالم.
وتابع الشوبكي حديثه عن الصحفيين وما يواجهونه من تنكيل من قبل جيش الاحتلال بقوله: "الصحفيون الذين يتواجدون داخل قطاع غزة يقوم الاحتلال بقصفهم والتنكيل بهم وبقصف عائلاتهم، وذلك من خلال وحدة الاستخبارات الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتهديد الصحفيين باستمرار. من خلال الاتصال المباشر معهم ومع زوجاتهم وأبنائهم، حيث تنطوي هذه الاتصالات على تهديد، فهذه الوحدة تقوم بمراقبة تحركات تلك العائلات فهي تعرف أين يتواجد أفراد عائلات هؤلاء الصحفيين، فتقوم بالتهديد باغتيالهم.
وأكد الشوبكي أن كل هذه المعلومات التي تقدمها هذه الوحدة تهدف إلى التنكيل النفسي بالصحفي الفلسطيني حتى يخرجوا من فلسطين، فيما يؤكد هؤلاء الصحفيون أن هذه التهديدات لن تنال منهم بدليل أنه عندما يستشهد أحد الصحفيين يأتي مكانه عشرة، وشاهدنا ما حصل مع مراسلي الجزيرة وباقي مراسلي وسائل الإعلام الأخرى، إن الشعار الذي يكتب على الشاشات هو "التغطية مستمرة"، فهو ليس شعارا، بل هو حقيقة ثابتة، فالتغطية مستمرة.
وخلص الشوبكي إلى أن جيش الاحتلال لا يريد أن تكون التغطية مستمرة، لذلك يقوم باستهداف الصحفي الذي يقوم بتغطية هذه المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال. الذي لا يريد لغير روايته أن تصل إلى العالم، لذلك لا يريد للإعلام الخارجي أن يكون موجودا ويشاهد ما يقوم به جيش الاحتلال من مجازر في حق الشعب الفلسطيني.
النائب ورئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني، الكابتن زهير الخشمان، قال: "نجتمع اليوم تحت وطأة الحزن والألم، لنتذكر ونكرم 109 من الشهداء، الذين قدموا حياتهم في سبيل الحقيقة والعدالة في فلسطين. شهداء عين الحقيقة الذين سطروا بدمائهم قصصاً لن تُنسى، في رحلة البحث عن العدالة ونقل الواقع بأمانة وشجاعة، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الكلمة الحرة ونقل الواقع المرير".
وأشاد الخشمان بموقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يقتصر على دعم الصحفيين فقط، بل يمتد ليشمل الشعب الفلسطيني بأكمله. حيث يظهر هذا الموقف تضامناً قوياً ومسانداً للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على الدور المهم للإعلام الأردني في دعم الحقيقة الفلسطينية وتعزيز هذا الواقع، وكذلك كلمات جلالة الملكة رانيا العبدالله التي قالت: "حرية التعبير هي قيمة عالمية إلا عندما تذكر فلسطين". هذه الكلمات تلخص واقعاً مؤلماً، حيث تصبح الكلمة والحقيقة والصورة والصوت في فلسطين، نداءً للحرية يواجه بالصمت وأحياناً بالرصاص.
وأكد الخشمان أن كل شهيد من شهدائنا كان يمثل صوتاً للحق، عيناً ترصد الحقيقة، وقلباً ينبض بالأمل. هؤلاء الشهداء لم يكونوا مجرد أرقام، بل كانوا آباء، وأمهات، وأبناء، وأصدقاء، كل منهم له قصة، له أحلام، وله رسالة، ووجه الخشمان رسالة لأسر الشهداء ولكل من يعاني من وطأة الحرب والظلم: إن تضحيات أحبائكم لن تذهب هدراً. إن دماءهم وشجاعتهم ستظل نبراساً يضيء طريق الحرية والكرامة، وستظل قصصهم شاهدة على الظلم ودافعاً للتغيير والسعي نحو السلام.
وتحدث الشيخ أيمن البداوي عن شعوره بالأسى إزاء ما يحدث في قطاع غزة وفلسطين كلها، معبراً عن حزنه الشديد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون يومياً، وكيف أن هذه المحنة تلقي بظلالها على الضمير الإنساني. وأكد أهمية الوقوف إلى جانب فلسطين ودعم نضالها من أجل الحرية والكرامة، مشدداً على أن العدالة للفلسطينيين هي مفتاح للسلام والاستقرار في المنطقة.
فيما تناول الشيخ عبدالكريم الحويان، الأوضاع التي تحصل في غزة والضفة، مستعرضًا التحديات الجسام التي يواجهها الشعب الفلسطيني. تحدث بعمق عن الآلام والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدًا أهمية الوقوف معهم في هذه الأوقات العصيبة. منوها إلى ضرورة التضامن العربي والدولي لدعم قضية فلسطين.
وأشار إلى أن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة يعد ركناً أساسياً في مسار السلام الإقليمي والعالمي. وتطرق أيضًا إلى الشجاعة والصمود الذي يظهره الفلسطينيون في مواجهة الصعاب، معتبرًا ذلك مصدر إلهام لكل الشعوب التي تسعى للحرية والعدالة.
وفي التجمع التأبيني، تم عرض رسالة مصورة من الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قناة الجزيرة، الذي عانى من فقدان أفراد عائلته بسبب القصف الإسرائيلي، آخرهم ابنه الصحفي حمزة، الذي استشهد أثناء تغطيته للأحداث في غزة، واصفا الوضع في غزة بأنه "مأساوي وشديد الصعوبة"، مؤكدًا الضرر الكبير الذي يتكبده الصحفيون في تغطيتهم للأحداث. وأعرب عن أمله في أن تكون دماء ابنه حمزة آخر الدماء التي تُراق في هذا النزاع. مشددا على أن الهجمات الممنهجة من قبل الاحتلال لن تردع الصحفيين عن أداء واجبهم، مؤكدًا أهمية دور الصحافة في كشف الحقائق وفضح جرائم الاحتلال.

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