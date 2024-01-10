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العبث بذكريات الغزيين.. الاحتلال يطارد المقتنيات تكريسا لسقوطه الأخلاقي

1/10/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة لا يمر يوم إلا وتبث مقاطع مصورة، سواء من جانب الجيش الإسرائيلي، أو عائلات من غزة، توضح مدى التعامل مع أرض الواقع ما بين تنكيل، والكثير من التجاوزات الأخلاقية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي من تخريب وتصرفات استفزازية كثيرة، كلما سمحت لهم الفرصة لدخول بيوت الغزيين النازحين الذيم تركوا خلفهم ذكريات ومقتنيات، تعمد الجنود سرقتها والتباهي بذلك، من خلال بثهم مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متكرر.
ومن كل تلك الصور الاستفزازية والمؤلمة لدى الغزيين، الاستهداف المتكرر للمقابر وعدم احترام كرامة "جثث الشهداء ونبش القبور وسرقة الجثث إلى جهات غير معلومة ولا يُعرف الهدف من ذلك"، وترك باقي الجثث متناثرة في الأرض إلى أن يعود من تبقى من أقاربهم ومحاولة دفنهم مرة أخرى.
كما تحدت الكثير من الأسرى من قطاع غزة، بعد عودتهم، عن الصور المؤلمة لطريقة التعامل اللاإنسانية واللاأخلاقية معهم خلال الاعتقال المؤقت، الأمر الذي أرجأه العديد من المختصين في علم النفس، إلى انعكاس الحالة النفسية السيئة والمرضية للجنود، في ظل ما يجدونه من مقاومة شرسة غير متوقعة من الجانب الفلسطيني، وتعرضهم للكثير من الصدمات بين صفوفهم ما بين قتيل وجريح.
"منظومة الصحة النفسية في صفوف الجيش الإسرائيلي على وشك الانهيار"، هذا التصريح الرسمي من الجانب الإسرائيلي، الذي يوضح مدى تلك الانعكاسات النفسية للجنود على التعامل مع الجانب الآخر في أرض المعركة، ما يفرز عنها "تصرفات لاأخلاقية" تحاكي الهزيمة النفسية التي يعانون منها، في ظل إجبارهم على الاستمرار في الحرب، وبخاصة البرية منها.
قبل أسابيع، أقدم أحد الجنود الإسرائيليين العائد من غزة، إلى الاستيقاظ من نومه بهلع شديد وإطلاق النار على زملائه معه في الغرفة ذاتها، بعد أن تهيأ له أنه ما يزال في ساحة المعركة وأنه يتعرض للهجوم، بحسب تقرير طبي تناول حالته بأن تصرفه جاء بعد معاناته من حالة نفسية سيئة بسبب الحرب في غزة.
عدا عن ذلك، تم رصد الكثير من الحالات التي تم فيها محاولة الانتحار من قبل جيش الاحتلال، وتزداد الحالات يوما بعد آخر، بحسب تصريحات طبية إما رسمية أو مسربة من الجانب الإسرائيلي، ومن مشافيها وعياداتها النفسية، بالإضافة إلى ازدياد عدد القتلى بين صفوف جنود الاحتلال والتي صرح عنها الجيش، تحت ما يسمى "نيران صديقة"، جاءت بعد أن يطلق الجندي على من يحيطه بشكل عشوائي دون وعي بسبب الخوف والتوتر الذي يشعر به نتيجة "التخبط النفسي الكبير".
إحدى الدراسات التي تم نشرها قبل أشهر قليلة، ومنذ بداية الطوفان، تحدثت عن أن هناك عددا كبيرا من جنود الاحتلال بعد عودتهم من المعارك يعيشون حالة صعبة من الإجهاد النفسي، وفترة من الوقت وكأنهم في ساحات المعارك، ويستعيدون كل تلك الأحداث من حولهم، وكأنها تحدث الآن، ويتولد لديهم حالة من الفوضى والصخب والخوف وشعورهم بأنهم معرضون للخطر في أي لحظة، وذلك من خلال شهادات عائلاتهم والأطباء المشرفين على حالتهم النفسية.
كما أظهرت الكثير من المقاطع والمنشورات التي يتم بثها عبر القنوات خلال طوفان الأقصى، مدى الرعب الذي ظهر على الجنود الأسرى خلال أسرهم من "المقاومة"، وهو ما يبين حجم الصدمة النفسية التي تعرضوا لها، كونهم يعيشون حالة، بحسب محللين، بأنهم "الجيش الذي لا يُقهر ولا يمكن للمقاومة أن تأسرهم أو تقتلهم".
لذا، تبدو حالة التخبط في طريقة التفجير والتدمير غير منطقية، وما هي إلا ردة فعل لهذا الواقع النفسي المرضي لديهم، ووفق إحصائيات الجيش الإسرائيلي، فإن "9 آلاف جندي الآن يتلقون العلاج النفسي في المشافي المخصصة، ومنهم من يعاني من ظروف نفسية صعبة جداً بسبب الخوف الذي لم يتمكنوا من التخلص منه"، وخاصة بعد أن تنبهت المقاومة إلى مدى تأثير الحرب النفسية في المعارك، وعملت على تطبيقها في التعامل مع الجنود في المعركة، وفي المجتمع "الإسرائيلي" في الوقت ذاته.
هذا التخبط النفسي ما هو إلا حالة متعارف عليها في علم النفس في القتال في أرض المعركة، ويتم "تجييش" عدد كبير من علماء النفس والأطباء والمعالجين النفسيين لدعم الجنود الخائفين، حتى وهم في بيوتهم وبعد عودتهم من القتال، وهنا يرى مستشار أول الطب النفسي ومختص بالتثقيف النفسي الدكتور وليد سرحان، أن الجنود الصهاينة "مضطربون، وهم لا يرغبون بالحرب ويريدون أن يعيشوا حياتهم برفاهية، أو أنهم مستعدون فقط بين الحين والآخر للقيام بهجوم بسيط هنا وهناك دون أن يعكر صفو حياتهم، كما اعتادوا منذ فترات".
ويقول سرحان، إن هذه الحرب على غزة بهذا الشكل، جعلت الأمور تخرج عن حدود السيطرة لديهم، وولدت مشاعر سيئة مختلطة من فقدان الأمل والخوف الشديد والصدمات النفسية والاجتماعية الكبيرة التي لا يستطيعون التغلب عليها، ما كان له كبير الأثر على سلوكياتهم الشخصية الفردية والجماعية وبدأت تصرفاتهم تخرج عن السيطرة، وهذا يؤثر على مجتمعهم وتكوينه، عدا عن التاثير الأخلاقي لديهم، ما يزيد من وحشية تصرفاتهم ضد الغزيين، كما بدت واضحة.
ووفق سرحان، فإن ما آلت إليه الصحة النفسية في جانب جيش الاحتلال ومجتمعهم بشكل عام، سيكون له أثر كبير كذلك في إفراز حالات نفسية متعددة، منها ما قد يصبح معقدا وطويلا، كما أن هناك تغييرات دائمة في الشخصية، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الهشاشة داخل مجتمع الاحتلال وتفككه، وسيسارع ذلك من تصدع الفكرة الصهيونية وزوال الكيان، على حد تعبير سرحان.

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