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حزب الإتحاد الوطني الأردني ينظم حفل تأبين لشهداء عين الحقيقة في فلسطين

1/10/2024 2:38:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظم حزب الاتحاد الوطني الأردني، مساء يوم الثلاثاء، حفل تأبين تكريماً للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين استشهدوا، تحت عنوان ' شهداء عين الحقيقة في فلسطين'، عقب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. الحفل، الذي أُقيم في مسرح عقل بلتاجي بأمانة عمان الكبرى، شهد حضورًا لافتًا.
افتُتح الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها قراءة سورة الفاتحة، ترحماً وإكراماً لأرواح شهداء فلسطين من المدنيين والصحفيين والإعلاميين، الذين راحوا ضحية مجازر الاحتلال في غزة.
افتتح الدكتور طارق أبو الراغب مدير عام هيئة الإعلام الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني حديثه في حفل التأبين بالإشارة إلى الموقف الثابت للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المتواصلة التي قامت بها المملكة منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأكد أبو الراغب في كلمته على التزام الأردن بدعم الفلسطينيين وحقوقهم، من خلال فضح الحقائق واتخاذ موقف واضح وصريح على الصعيد الدولي دعماً لفلسطين وأهل غزة. كما نوه إلى المواقف القوية لجلالة الملك التي تم تسليط الضوء عليها عالمياً في وسائل الإعلام لإبراز حقيقة القضية الفلسطينية.
وأشار إلى مشاركة سمو ولي العهد والأميرة سلمى، إلى جانب نشامى القوات المسلحة الأردنية، في عمليات إنزال جوي فوق غزة لتوصيل المساعدات الإغاثية والطبية، معززين بذلك صمود الفلسطينيين في القطاع.














خلال حديثه، أشار خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، إلى تكتيكات الاحتلال الرامية لإسكات الصحفيين منذ اندلاع العدوان على غزة، مؤكداً أن هذه الأفعال تهدف لإخفاء جرائمه ضد الفلسطينيين.
القضاة أكد على تضحيات الصحفيين الفلسطينيين الذين واصلوا نقل الحقائق رغم المخاطر المحدقة بهم. كما أكد على أهمية وجود حماية عربية للصحفيين لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
تطرق حسن الشوبكي، مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن، إلى مسألة استهداف الصحفيين في فلسطين من قبل إسرائيل. أوضح الشوبكي أن الصحفيين يتعرضون للاستهداف الكبير لأن إسرائيل تحاول إخفاء الحقائق عن العالم، وذلك من خلال قمع وسائل الإعلام المستقلة والحرة.
أضاف الشوبكي أن الصحفيين الفلسطينيين في غزة يتعرضون للتهديد المستمر، سواء لهم أو لعائلاتهم، بهدف منعهم من الكشف عن حقيقة الأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء.
وختم بالإشادة بالدور المهم الذي يلعبه حزب الاتحاد الوطني الأردني في دعم القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم الحفل.
خلال حفل التأبين، أعرب الكابتن زهير الخشمان، نائب رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني، عن حزنه العميق في تأبين 109 من الشهداء الصحفيين والاعلاميين الذين قضوا من أجل نقل الحقيقة في فلسطين.
أكد الخشمان على موقف الأردن الثابت تحت قيادة الملك عبدالله الثاني، الذي لا يدعم الصحفيين فقط بل يعبر عن تضامن قوي مع الشعب الفلسطيني. أشار إلى أن الإعلام يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة القمع الإسرائيلي.
وذكر الخشمان أن كل شهيد صحفي له قصة ورسالة فريدة، مؤكدًا أن تضحياتهم لن تذهب هباءً وستبقى محفزًا للسعي نحو التغيير والسلام، وستكون دائمًا مصدر إلهام للباحثين عن الحرية والعدالة.

بعد ذلك، تم تقديم عرض فيديو يسلط الضوء على الدور الريادي الذي يلعبه الأردن والجهود المستمرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي نحو تحقيق العدالة. الفيديو استعرض بالتفصيل كيفية تفاني الملك عبدالله الثاني في هذه القضية، مع التركيز على مبادراته ودبلوماسيته في المحافل الدولية لدعم القضايا العادلة.
كما أبدى الشيخ أيمن البداوي خلال حديثه شعورًا عميقًا بالأسى إزاء ما يشهده الفلسطينيون، معبراً عن حزنه الشديد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
تحدث عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون يومياً، وكيف أن هذه المحنة تلقي بظلالها على الضمير الإنساني. أكد على أهمية الوقوف إلى جانب فلسطين ودعم نضالها من أجل الحرية والكرامة، مشدداً على أن العدالة للفلسطينيين هي مفتاح للسلام والاستقرار في المنطقة.











فيما تناول الشيخ عبدالكريم الحويان الحديث، سلط الضوء على الأوضاع في غزة وفلسطين، مستعرضًا التحديات الجسام التي يواجهها الشعب الفلسطيني. تحدث بعمق عن الآلام والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدًا على أهمية الوقوف معهم في هذه الأوقات العصيبة. نوه الشيخ الحويان إلى ضرورة التضامن العربي والدولي لدعم قضية فلسطين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة يعد ركناً أساسياً في مسار السلام الإقليمي والعالمي. تطرق أيضًا إلى الشجاعة والصمود الذي يظهره الفلسطينيون في مواجهة الصعاب، معتبرًا ذلك مصدر إلهام لكل الشعوب التي تسعى للحرية والعدالة.
من خلال الحفل التأبيني، تم عرض رسالة مصورة من الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قناة الجزيرة، الذي عانى من فقدان أفراد عائلته بسبب القصف الإسرائيلي، آخرهم ابنه الصحفي حمزة، الذي استشهد أثناء تغطيته للأحداث في غزة.
وصف الدحدوح الوضع في غزة بأنه مأساوي وشديد الصعوبة، مؤكدًا على الضرر الكبير الذي يتكبده الصحفيون في تغطيتهم للأحداث. أعرب عن أمله في أن تكون دماء ابنه حمزة آخر الدماء التي تُراق في هذا النزاع.
شدد الدحدوح على أن الهجمات الممنهجة من قبل الاحتلال لن تردع الصحفيين عن أداء واجبهم، مؤكدًا على أهمية دور الصحافة في كشف الحقائق وفضح جرائم الاحتلال.
في ختام الحفل، وبعد سلسلة من الكلمات المؤثرة والعروض التي أبرزت الظروف القاسية في فلسطين وتضحيات الصحفيين، عم الشعور بالتضامن والدعم للقضية الفلسطينية بين الحضور. أكد المتحدثون على أهمية استمرار الجهود لكشف الحقائق ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله. وقد أغنى الحفل بروح الأخوة والتفاني في الدفاع عن الحق والعدالة، مما يعكس التزام حزب الاتحاد الوطني الأردني والمجتمع الأردني بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.

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