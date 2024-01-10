النواب يبدأ جلسة مناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) جهاد المنسي
بدأ مجلس النواب جلسته لمناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.
وأعاد النواب فتح ملف الإعفاءات الطبية وهاجموا الحكومة بسب عدم تلبيتها مطالباتهم.
من جانبه طالب النائب عمر النبر الحكومة الانضمام لدولة جنوب أفريقيا في القضية التي رفعت لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية المرتكبة بحق أبناء غزة.
أما النائب فواز الزعبي فهاجم وزارة الخارجية بسبب عدم الرد على هاتفهم.
فيما ثمن النائب خليل عطية دور وزارة الخارجية في إعلاء الموقف الأردني.
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