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النواب يبدأ جلسة مناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة

1/10/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي

بدأ مجلس النواب جلسته لمناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.

وأعاد النواب فتح ملف الإعفاءات الطبية وهاجموا الحكومة بسب عدم تلبيتها مطالباتهم.

من جانبه طالب النائب عمر النبر الحكومة الانضمام لدولة جنوب أفريقيا في القضية التي رفعت لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية المرتكبة بحق أبناء غزة.

أما النائب فواز الزعبي فهاجم وزارة الخارجية بسبب عدم الرد على هاتفهم.

فيما ثمن النائب خليل عطية دور وزارة الخارجية في إعلاء الموقف الأردني.



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