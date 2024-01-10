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الخصاونة: الأردن سيقدم مرافعات قانونية لمحكمة العدل الدولية ضد الإبادة في غزة

1/10/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الأردن سيقوم بتقديم المرافعات القانونية في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بدعوة الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف الخصاونة في جلسة النواب اليوم، أن ما سيقدمه الأردن ليس رأيا استشاريا وإنما مرافعات قانونية.

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