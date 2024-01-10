الخصاونة: الأردن سيقدم مرافعات قانونية لمحكمة العدل الدولية ضد الإبادة في غزة

الخصاونة: الأردن سيقدم مرافعات قانونية لمحكمة العدل الدولية ضد الإبادة في غزة
التاريخ
1/10/2024 2:38:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الأردن سيقوم بتقديم المرافعات القانونية في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بدعوة الإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف الخصاونة في جلسة النواب اليوم، أن ما سيقدمه الأردن ليس رأيا استشاريا وإنما مرافعات قانونية.
MENAFN10012024000072011014ID1107705807
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.