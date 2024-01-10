لحل مشكلتين.. مذكرة نيابية تطالب بوقف جلسات المالية مع الحكومة
التاريخ
1/10/2024 2:38:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالب عدد من النواب في مذكرة نيابية بالوقف
المؤقت لجلسات اللجنة المالية مع الحكومة، لحين حل مشكلة صندوق دعم الطالب ومشكلة
الإعفاءات التي تقدمها الحكومة للمواطنين عبر النواب.
وتاليا نص المذكرة:
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