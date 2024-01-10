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لحل مشكلتين.. مذكرة نيابية تطالب بوقف جلسات المالية مع الحكومة

1/10/2024 2:38:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب عدد من النواب في مذكرة نيابية بالوقف المؤقت لجلسات اللجنة المالية مع الحكومة، لحين حل مشكلة صندوق دعم الطالب ومشكلة الإعفاءات التي تقدمها الحكومة للمواطنين عبر النواب.

وتاليا نص المذكرة:




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