البريد يطرح إصدار طوابع تذكارية زفاف الأمير الحسين ولي العهد

MENAFN - Alghad Newspaper) طرح البريد الاردني اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023 (زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد وسمو الاميرة رجوة الحسين ) للبيع للجمهور مباشرة اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 11 / 4 / 2024.



وبحسب بيان صادر عن البريد الاردني اليوم الاربعاء فأن هذا الاصدار من الطوابع يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية لاصدار الطوابع التذكارية التي تم اقرارها العام 2023 والتي تهدف الى حفظ وتخليد إنجازات المملكة والمناسبات الوطنية أو تلك المرتبطة بالاحتفالات الكبرى خلال فترة معينة، ما يتيح لهواة جمع الطوابع التذكارية من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على التراث الأردني واهم المناسبات

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واوضح البيان أن الاصدار يتكون من طابعين وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة (50 قرشا) خمسون قرشاً وقيمة البطاقة (50 قرشاً) خمسون قرشاً، وقيمة المجموعة ( 1.50 ديناراً ) دينار وخمسون قرشاً، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.00 ديناراً) دينارين. .



واشار البيان أنه بإمكان الراغبين الحصول على هذا الاصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون إعتبارا من صباح يوم غد الخميس ، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية التالية :- 1. مكتب بريد جبل عمان. 2. مكتب بريد جبل اللويبدة. 3. مكتب بريد وسط البلد. 4. مكتب بريد العبدلي. 5. بريد اربد المركزي. 6. بريد مادبا المركزي. 7. بريد العقبة المركزي. 8. بريد جرش المركزي. 9. بريد مكتب البتراء. 10. مكتب بريد الكرك المركزي . 11. مكتب بريد ام قيس. 12. مكتب بريد عجلون. 13. مكتب بريد السلط. 14. مكتب بريد ماحص والفحيص.







