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تحذير للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في مصر

1/10/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في جمهورية مصر العربية من التعامل مع قرابة (411) كيانا وهميا كانت وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية الشقيقة قد أعلنت عنها.

وفي بيان لها، قالت الوزارة المصرية إنه في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، فقد تم إعلان قائمة سوداء بالكيانات الوهمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

وللتعرف على هذه الكيانات وعناوينها يمكن الدخول إلى الرابط التالي:
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