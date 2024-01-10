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تسيير طائرة مساعدات إغاثية وغذائية لغزة

1/10/2024 2:38:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، فجر اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إغاثية وغذائية عاجلة للأهل في غزة.

وقالت الهيئة في بيان، إن الطائرة انطلقت من مطار ماركا العسكري، متوجهة إلى مطار العريش في مصر ليتم إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح.

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