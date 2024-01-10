الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله العقبة

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله العقبة
التاريخ
1/10/2024 2:38:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي ستعقد اليوم، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات بالضفة الغربية.
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