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الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله العقبة

1/10/2024 2:38:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي ستعقد اليوم، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات بالضفة الغربية.

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