مجلس الوزراء يقرر تشكيل مجلس إدارة بترا

مجلس الوزراء يقرر تشكيل مجلس إدارة بترا
التاريخ
1/10/2024 2:38:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) برئاسة وزير الاتِّصال الحكومي، وعضويَّة كلّ من: مدير عام وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا)، والدّكتور محمَّد مفضِّي المعاقبة، وعوني عوض الدَّاوود، والدكتور هاني أحمد البدري، والمهندسة رنا مروان دبابنة، وممثِّل عن نقابة الصَّحفيين الأردنيين يُسمِّيه مجلس النَّقابة.
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