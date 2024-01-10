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مجلس الوزراء يقرر تشكيل مجلس إدارة بترا

1/10/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) برئاسة وزير الاتِّصال الحكومي، وعضويَّة كلّ من: مدير عام وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا)، والدّكتور محمَّد مفضِّي المعاقبة، وعوني عوض الدَّاوود، والدكتور هاني أحمد البدري، والمهندسة رنا مروان دبابنة، وممثِّل عن نقابة الصَّحفيين الأردنيين يُسمِّيه مجلس النَّقابة.

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