كيف ستؤثر الانتخابات في ٨٠ دولة على السياسة العالمية في ٢٠٢٤؟

MENAFN - Alghad Newspaper) د. شهاب المكاحله



ستعُقد انتخابات وطنية في أكثر من ٨٠ دولة في ٢٠٢٤ وهو رقم لن يتم الوصول إليه مرة أخرى حتى عام ٢٠٤٨. ولعل اهم تلك الانتخابات هي تلك التي ستقام في نوفمبر من هذا العام في الولايات المتحدة لما لها من أهمية وتأثيرات حول كيفية التعاطي مع الصين ووسيا وقضايا الشرق الأوسط ومنها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



حاليا يشكل التصويت الأميركي أهمية كبرى بالنسبة للعلاقات مع الصين، وهناك انتخابات مهمة في الكثير من الدول منها الهند والمكسيك وكندا وروسيا وباكستان وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتايوان وإندونيسيا منن بين دول أخرى، في ظل خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

المشهد السياسي

سيتأثر أكثر من ٢.٥ مليار شخص - أي ثلث سكان العالم - بالانتخابات في عام ٢٠٢٤، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتايوان والهند وروسيا وكندا واندونيسيا وباكستان. بعض تلك الانتخابات سيكون لها آثار عالمية كبيرة، على الرغم من أن التأثيرات الكاملة لن تظهر في كثير منها حتى العام ٢٠٢٥.

ستُجرى انتخابات ٢٠٢٤ في وقت يشهد فيه العالم حالة اشبه بالحقبة التي سبقت الحرب العالمية الثانية تماما مع استمرار العملية الروسية في أوكرانيا وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط ومواجهة جيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة. ومن شأن الانتخابات في روسيا وأوكرانيا وتايوان أن ترفع درجة حرارة المواجهة العالمية.

تعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أهم حدث سياسي في العام ٢٠٢٤. وسيخلق فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قدرا كبيرا من حالة عدم اليقين على مستوى العالم إذ قد يتراجع عن إصلاحات الرئيس جو بايدن الرئيسة. وسوف تصبح السياسة الأميركية صعبة التنبؤ خاصة فيما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط وروسيا.

في يونيو ويوليو، هناك انتخابات البرلمان الأوروبي لتعيين مفوضية جديدة للاتحاد الأوروبي. وفي المملكة المتحدة، من المرجح أن يتراجع حزب المحافظين بعد ١٤ عاما في قيادة الحكومة. وفي كثير من الحالات، سيكون للديناميكيات الانتخابية في الغرب تأثيرات مباشرة في أماكن أخرى من العالم، وستكون الصعوبات الاقتصادية هي الموضوع المهيمن في المرحلة القادمة لأنه من المتوقع ان يشهد العالم أزمة في الأمن الغذائي وأزمات مالية لأعوام تسببها الازمة الاقتصادية التي ستدفع العالم الى تشكيل تحالفات جديدة قبيل الحرب الكونية الثالثة في ظل الاستمرار في نهج الحمائية.

الانتخابات الرئاسية الأميركية – نوفمبر ٢٠٢٤

وستكون الانتخابات مثيرة للانقسام الشديد بين الناخبين. في حين أن إدارة بايدن الثانية ستوفر الاستمرارية للسياسات، إلا أن إدارة ترامب الثانية ستكون مليئة بالمفاجآت إذ لا يمكن التنبؤ بها. ولا تزال مواقفه السياسية غير واضحة إلى حد كبير، وهي عرضة للتغيير. سوف يستمر أي من المرشحين في انتهاج سياسة صناعية وحمائية كبيرة. ومن المحتمل أن تسعى إدارة ترامب إلى عكس بعض إصلاحات بايدن، على سبيل المثال، تقليص قانون خفض التضخم (IRA) وخفض حوافز الطاقة النظيفة، والتركيز بشكل أقل على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

على الرغم من أن التركيز سوف يكون محلياً، إلا أن التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط والصراع في أوكرانيا سوف يكونا محل اهتمام المرشحين. وقد يخفض ترامب دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وقد تعود التوترات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى الظهور. إن الموقف المتشدد تجاه الصين يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومن الممكن أن تعمل الإدارة الجمهورية على تعزيز هذا الموقف بشكل أكبر. ومن المرجح أن يتراجع دعم المؤسسات الدولية.

انتخابات الاتحاد الأوروبي - يونيو/يوليو ٢٠٢٤

ستتم عملية الانتقال السياسي للاتحاد الأوروبي في يونيو ويوليو ٢٠٢٤على مرحلتين إذ سينتخب مواطنو الاتحاد الأوروبي أعضاء جددا في البرلمان الأوروبي في الفترة من ٦ إلى ٩ يونيو، ثم ستقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإجراء التعيينات الرئيسة، بما في ذلك الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية والمفوضين.



وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى برلمان أوروبي أكثر انقساماً ولا يمكن التنبؤ به. ومن المتوقع أن يظل حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط هو أكبر مجموعة سياسية، في حين يمكن لليمين الوطني المحافظ أن يحقق مكاسب كبيرة. ومن الممكن أن يتقدم في أقصى اليسار، على حساب الوسط.

وفي ولاية المفوضية الجديدة التي تمتد لخمس سنوات، من المتوقع بعض التصحيحات في مسار الأجندة السياسية الشاملة. وستتعرض ميزانية الاتحاد الأوروبي لضغوط، ما يؤثر على سياسات الإنفاق على الزراعة والصناديق الهيكلية والدفاع. وسوف يظل الأمن الاقتصادي والاستقلال الاستراتيجي من الأهداف السياسية الرئيسة لمواجهة الولايات المتحدة والصين. ومن شأن عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية أن يعزز هذا التوجه.



الانتخابات الرئاسية في تايوان – يناير ٢٠٢٤

فالعلاقات بين الصين وتايوان متوترة، وقد تكون الانتخابات الرئاسية في تايوان التي من المتوقع انعقادها في ١٣ يناير بمثابة نقطة اشتعال. إن مسألة الصين تشكل دائماً أهمية مركزية في الانتخابات التايوانية، حيث يتبنى المرشحون مواقف مؤيدة للقومية أو ذات توجهات تميل إلى البر الرئيسي. ورغم أن القضايا الداخلية سوف تظل في أذهان العديد من الناخبين، فإن الصين سوف تقرأ النتائج باعتبارها مؤشراً على ما إذا كانت إعادة التوحيد السلمي أم أن هناك مواجهة تلوح في الأفق.

وفي الوقت الحاضر، يتقدم نائب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الحالي والناقد لسياسات بكين، لاي تشينج تي. ومع ذلك، إذا تمكنت شخصيات معارضة ذات ميول قريبة من الصين من تشكيل ائتلاف، فقد تتمكن من هزيمته. ومن شأن انتصار الحزب الديمقراطي التقدمي أن يزيد من التوترات مع الصين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الشركات، مثل قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد على التجارة والاستثمار عبر المضيق. ومن الممكن أن يكون للارتفاع الحاد في التوترات آثار أوسع نطاقا، مثل فرض عقوبات على الشركات وهذا من شأنه أن يخلف آثاراً في أماكن أخرى، على سبيل المثال في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.



ومن الممكن أن يؤدي انتصار المعارضة إلى تخفيف التوتر بين تايوان والبر الرئيس للصين على المدى القصير، بما في ذلك المبادرات المحتملة لتعزيز التكامل الاقتصادي عبر المضيق. ولكنه لن يحل معضلة مستقبل تايوان على المدى البعيد.



الانتخابات العامة في المملكة المتحدة – ربيع أو خريف ٢٠٢٤

وفي انتخابات المملكة المتحدة (من المرجح أن تكون في الربيع أو الخريف) سيكون تركيز الحملات الانتخابية على القضايا المحلية، ولا سيما الاقتصاد والخدمات العامة والهجرة. وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى وجود احتمال كبير بأن يشكل حزب العمال الحكومة المقبلة. وأياً كان الفائز فسوف يواجه تحديات كبيرة: ضعف الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وضغوط المالية العامة، والخدمات العامة التي تحتاج إلى الإصلاح والاستثمار.



وسوف تستمر ركائز النهج المعارض الذي يتبناه حزب العمال: الانضباط المالي والشراكة مع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي. وبينما هو متوقع استمرارية السياسة في العديد من القضايا، إلا أن هناك بعض القضايا، مثل التوظيف وحقوق النقابات العمالية، حيث يمكن لحزب العمال إجراء تغييرات يراها مناسبة.



ولن يتغير نهج المملكة المتحدة في التعامل مع روسيا والصين. وسيسعى حزب العمال إلى إقامة علاقة أفضل مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قد يجد صعوبة في الحصول على الدعم إذا لم يكن مستعدًا للنظر في تحول كبير في الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. وسيكون ذلك مبررا للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.

الانتخابات العامة في الهند – أبريل/مايو ٢٠٢٤

يهيمن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه ناريندرا مودي على السياسة الهندية منذ عام ٢٠١٤ ويتمتع بدعم كبير ــ ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الاقتصادي القوي. ومن المتوقع أن يفوز مودي على راهول غاندي، زعيم ائتلاف المعارضة. لكن ستُجرى الانتخابات الكبرى في خمس ولايات من الآن وحتى إبريل/نيسان المقبل، وهو ما قد يمنح حزب بهاراتيا جاناتا أو المعارضة زخمًا إضافيا.

وسوف تستمر حكومة مودي الثالثة في إعطاء الأولوية للإصلاحات الداعمة للأعمال التجارية والسعي إلى تعزيز النفوذ الهندي على المستوى الدولي. وسوف تظل محايدة بشأن بعض القضايا المثيرة للجدل مثل الحرب في أوكرانيا، وستستمر في تقديم نفسها كزعيم للعالم النامي. ومن المرجح أن يتفاقم التوتر بين الهند والصين، وسوف تتطور علاقات الهند مع الولايات المتحدة.

الانتخابات الرئاسية الروسية – مارس ٢٠٢٤

من المقرر أن تعقد روسيا الجولة الأولى من انتخاباتها الرئاسية في مارس/آذار، مع احتمال إجراء جولة ثانية في إبريل/نيسان، ومن المفارقات أن ذلك يتزامن مع الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. وسوف يظل النهج الذي تتبناه روسيا في التعامل مع الحرب في أوكرانيا دون تغيير ــ فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على تلاشي الدعم الغربي لأوكرانيا. فبوتين يريد أن يفوز ترامب في الولايات المتحدة. وسوف تستمر الحرب في التأثير على الاقتصاد الروسي، الأمر الذي قد يتطلب المزيد من التدابير لدعم العملة.

العالم يترقب نتائج تلك الانتخابات في ٨٠ دولة لكنه عيون الجميع على واشنطن لأنها ستحدد بوصلة العالم خلال ٤ سنوات قادمة.