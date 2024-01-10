الملك يودع الرئيسين المصري والفلسطيني لدى مغادرتهما العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ودع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى مغادرتهما مطار الملك الحسين
الدولي بالعقبة، بعد أن شاركا في القمة الثلاثية الأردنية المصرية
الفلسطينية التي عقدت اليوم، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات
بالضفة الغربية. -(بترا)
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