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تكميلية التوجيهي: آراء متفاوتة للطلبة في امتحان الفيزياء

1/10/2024 2:38:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - أظهرت ردود فعل طلبة الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، تفاوتا حول أسئلة المباحث التي تقدموا إليها الأربعاء.
وفيما اعتبر طلبة (علمي) أسئلة امتحان فيزياء متوسطة، وصفها آخرون بـ"سهلة ومناسبة لقدراتهم"، بينما أبدى طلبة (أدبي) ارتياحا لأسئلة مبحث العلوم الإسلامية، وكذلك طلبة (شرعي) لأسئلة المبحث ذاته، وفقه الدعوة والمعاملات.
استاذ مبحث الفيزياء نعيم دحبور، بين ان امتحان الفيزياء كان متوسطا وسلسا، ومشابها في نمطه لأسئلة الكتاب المدرسي، مبينا أن المدة الزمنية المخصصة للامتحان مناسبة لطبيعة الأسئلة، موضحا أن الطالب الدارس حتى بشكل غير معمق، يمكنه الحصول على علامة مرتفعة.
وأكد دحبور أن الامتحان مباشر وواضح، ولم يخرج عن أفكار الكتاب المدرسي، ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة. مشيرا إلى خلوه من أي منغصات أو أخطاء تعكر من صفو الامتحان، مؤكدا أنه مشابه في نمطة لأسئلة الدورة الماضية.
وكان 20708، تقدموا للامتحان في يومه الثامن، إذ امتحن طلبة "العلمي" بالفيزياء، بينما تقدم "الأدبي" في العلوم الإسلامية، النظم الإسلامية وفقه الدعوة للشرعي، بينما "الزراعي" في الصناعات الزراعية، والسياحة والسفر لـ"الفندقي والسياحي"، و"الاقتصاد المنزلي" في التصميم والرسم. بيبنما تقدم للجلسة الثانية نحو 2024 في "الأدبي" و"الفندقي" في الجغرافيا.
إلى ذلك، قال الطالب خالد وجدي (علمي) إن أسئلة امتحان الفيزياء كانت متوسطة، وأن المتمكن من دراستها يستطيع الإجابة عنها بسهولة. مضيفا إن الوقت المخصص للامتحان ساعتان ونصف، إضافة إلى أن المدة الإضافية مناسبة لطبيعة الأسئلة.
واعتبرت الطالبة شذى فواز (علمي)، أن أسئلة الفيزياء مناسبة ومباشرة وتناسب قدرات الطلبة، والمدة الزمنية تلائم طبيعة الأسئلة.
وبينت الطالبة مي الخطيب (علمي)، أن أسئلة الفيزياء فوق المتوسط، لكنها من ضمن المناهج المقررة، لافتة إلى أنها راعت الفروقات الفردية، لكنها لم تحمل أفكارا أو أنماطا خارجة عن المألوف، بينما أعربت هبة فواز (علمي) عن ارتياحها لطبيعة الأسئلة وانها مناسبة، لكن الوقت للاجابة كان محسوبا بالثانية.
واشار مالك الشخشير (علمي)، الى أن أسئلة الفيزياء، مريحة على نحو عام ومن المنهاج والكتاب المدرسي، مؤكدا أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان كانت مناسبة لطبيعة الأسئلة.
واعتبرت سيرين بكري (علمي) أن مستوى الأسئلة كان ضمن المتوسط وتحتاج الى تركيز اثناء الاجابة، قائلة "بشكل عام الامتحان مريح ويراعي الفروقات والأسئلة واضحة ولا يوجد فيها غموض".
وفيما اعتبر الطالبان أحمد كمال وسمير وجدي من الفرع الصناعي أن أسئلة الفيزياء مناسبة ومشابهة في نمطها لأسئلة الدورات الماضية وأن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عليها بسهولة.
ومن جهتهم؛ أبدى طلبة (الأدبي) و(الشرعي)، ارتياحهما لمستوى ونمطية الأسئلة، لافتين إلى أنها سهلة ومباشرة وضمن المقرر المدرسي، والمدة الزمنية المخصصة للامتحان كانت كافية.
وقالت الطالبة علا هاشم، (أدبي) إنها راضية عن تأديتها لامتحان العلوم الاسلامية، مبينة أن أسئلته كانت واضحة ومباشرة ومناسبة لقدرات الطلبة المختلفة.
وذكر الطالب رضا رضوان أن أسئلة العلوم الشرعية لم تكن صعبة، ومدة تأدية الامتحان كافية، مؤكدا أن الأسئلة سهلة للمتمكن من دراسته.
ورأى طلبة (الزراعي) و(الاقتصاد المنزلي) و(الصناعي) و(الفندقي)، أن مستوى الأسئلة التي أجابوا عليها، كانت من ضمن المنهاج المقرر ولا غموض فيها ومباشرة.
وأشارت ديمة فتحي (الفندقي)، إلى أن أسئلة السياحة والسفر كانت ضمن المنهاج المقرر، وأن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عن الأسئلة بسهولة.
وقال الطالب محمد الروسان (زراعي)، إن أسئلة الصناعات الزراعية، جاءت سهلة ومن المنهاج والكتاب المدرسي، ومناسبة لجميع المستويات والقدرات، لافتا إلى أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة.

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