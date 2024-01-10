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الزراعة والأغذية العالمي يطلقان هاكاثون هدر الغذاء

1/10/2024 2:38:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات ‏ عمان - أطلقت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أمس البرنامج التدريبي الإبداعي "هاكاثون هدر الغذاء" والذي يأتي تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء" التي أطلقها وزير الزراعة المهندس رئيس مجلس الأمن الغذائي خالد الحنيفات، وفقاً لإستراتيجية الأمن الغذائي (2021-2030).
ويركز هذا الهاكاثون على مسارين، الريادي والبحثي، حيث يهدف الأول إلى تعزيز حلول مبتكرة لحد وإدارة هدر الغذاء، وسيتلقى المشاركون فيه تدريبًا شاملاً حول كيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج عمل مستدامة.
فيما يعمل المسار البحثي، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات، على تطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاء، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر.
ويتم تنفيذ هذا المشروع مع مؤسسة سيواس، وهي مؤسسة متخصصة في تنفيذ المشاريع التي تدعم الأفكار الريادية للحفاظ على الاستدامة وتقديم حلول إبداعية لتحديات الموارد الطبيعية.
وأكد الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الأمن الغذائي على أن تكون إحدى اهم اللجان التابعة للمجلس هي لجنة مبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء، وستتولى مهام مسح وتقييم لمبادرات الهدر وتقديم مقترحات لمظلة قانونية توفر الدعم اللازم لهذه المبادرات، وعلى الصعيد البحثي ستعمل اللجنة على تقديم دراسات ومقترحات مشاريع لخفض الفاقد والمهدر من الغذاء.

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