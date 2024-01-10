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الخصاونة: سنقدم المطالعات والحجج لـالعدل الدولية لدعم قضية الإبادة الجماعية

1/10/2024 2:38:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- استثمر رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، جلسة النواب أمس، للتأكيد على موقف الأردن من قضية الإبادة الجماعية التي حركتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن الموقف الأردني“لم يتبدَّل”، مشددا على أن الأردن ستقدم خبراتها في خدمة الشَّأن الفلسطيني والمطالعات والمرافعات والحجج القانونيَّة اللازمة، حالما تقرِّر محكمة العدل الدولية النظر في دعوى الإبادة الجماعيَّة التي قدمتها جنوب أفريقيا.
حديث الخصاونة، جاء بعد مداخلات نيابية من النائبين: عمر النبر وزيد العتوم طالبا فيها الحكومة بالانضمام الى جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الصهيوني.
جلسة النواب الأربعاء، خصصت لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات، وقد وصل النواب الى المادة (7) منه، فيما يتضمن مشروع القانون 16 مادة؛ شهدت ايضا عتبا نيابيا واضحا وجليا على الحكومة، بشان قضيتي تعليمات صندوق دعم الطالب التي عدلت مؤخرا، إذ يرى نواب أنها تعديلات أضرت بآلاف الطلبة، والثانية هي الإعفاءات الطبية، إذ يضغط نواب للحصول على أكثر من 10 إعفاءات شهريا، منتقدين تأخر الإعفاءات عليهم، وهو ما عبر عنه النائب عطا إبداح بقوله“إن الإعفاء وصله بعد وفاة المريض”.
الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، شهدت في أروقتها توقيع عشرات النواب لمذكرة نيابية، يطالبون فيها رئيسهم بالإيعاز بوقف جلسات اللجنة المالية النيابية مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، الى حين حلّ معضلتين عاجلتين يواجهان المواطن، هما الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب.
وطالب النواب في مذكرة تبناها النائب فريد حداد، بإيجاد حلّ سريع لمشكلة آلاف الطلبة الذين تضرروا من التعليمات الجديدة للصندوق، مشيرين إلى أنهم باتوا غير قادرين على مواصلة دراستهم وعدم التسجيل للفصل الدراسي المقبل.
كما طالبوا بايجاد حلّ سريع لمشكلة الإعفاءات الطبية التي تقدّم للمواطنين عبر النواب، مشيرين إلى أن تحديد الأعداد للنواب في هذه الإعفاءات، تحرم فقراء ومرضى من فرصتهم وحاجتهم الملحّة في العلاج.
في المذكرة الثانية التي وقعها النواب، بشأن تعديلات الصندوق، اقترح نواب إرجاء التعديلات عليها لعامين.
وخلال الجلسة، وافق النواب على ما ورد في“معدل حق الحصول على المعلومات” الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات.
وبين مشروع القانون، أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة او سبب مشروع، الحق بالحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام القانون، واعتبر أن المعلومات، هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
اما الوثائق المصنفة، وفقه، فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل، أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها، والمصنفة على أنها سرية أو محمية، وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
والدائرة، وفق تعريف القانون، هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة، أو أي مؤسسة عامة أو رسمية عامة، أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب، وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة، أو من أي جهة أجنبية.
والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة، او مدير الجهة المعنية.
وبموجب القانون، يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، وأميني عام وزارتي العدل والداخلية، ومديري عام دائرة الاحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لسنتين.
ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات لطالبيها وفق أحكام القانون، ووضع الخطط لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق بالمعرفة والحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في اعتراضات طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة، ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وتسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً، وفق النموذج المعتمد لذلك، متضمنا اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي، والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.
وجاء في القانون انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب، إعطاء إشعار استلام لمقدمه، وعلى المسؤول إجابته او رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد المدة إلى 10 أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
ويشترط في حال رفض الطلب، أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو أتلفت لمرور الزمن، فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
ومنح القانون المسؤول الامتناع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يجري الحصول عليها من دولة أخرى، واتفق على ابقائها سرية من الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات، تقدم للمسؤول قبل اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية، والملفات الشخصية أو السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات الشخصية والسرية، أكانت بريدية او برقية او هاتفية، او عبر اي وسيلة تقنية أخرى، مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
كما يمنع المعلومات التي يؤدي الكشف عنها للتأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى، وتحقيقات النيابة العامة او الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها، والتحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية، ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية، والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها للإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية، أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص.
ونص مشروع القانون، بأنه لا تشمل الاستثناءات المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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