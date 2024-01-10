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حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل (الجزء الثاني)

1/10/2024 2:38:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حيدر المجالي
استعرضنا في الجزء الأول التكلفة الأخلاقية والسياسية للحرب في غزة على إسرائيل، وكيف شكلت صدمة كبيرة لها في شتى المجالات، ولاحظنا توقعات حاكم بنك إسرائيل المركزي بارتفاع تكاليف الحرب والخسائر إلى أكثر من 58 مليار دولار مما سيشكل ضغطا هائلا على اقتصاد الدولة ومعدلات النمو فيها في الفترات القادمة.
إن أكبر القطاعات الناشطة اقتصاديا في إسرائيل هو قطاع الابتكار والتكنولوجيا ويعد هذا القطاع المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي في الثلاثة عقود الأخيرة إلا أن هذا القطاع سيكون أكثر المتضررين من الأحداث وسيعاني من ويلات الحرب لفترات طويلة نتيجة توقف الاستثمارات في شركات البحث والتطوير وإغلاق العديد من مؤسسات التكنولوجيا أعمالها وقيامها بمغادرة إسرائيل والعودة إلى بلدانها بحثا عن الأمن والأمان مما سيؤثر على المردودات المالية لهذه الصناعة والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات سنويا وكذلك ضياع فرص العمل التي كانت متوفرة والمقدرة بعشرات الآلاف من فرص العمل المرموقة ويقود هذا القطاع النمو الاقتصادي في إسرائيل بشكل أساسي حيث بلغ إجمالي صادرات دولة الكيان في عام 2022 أكثر من 165 مليار دولار منها حوالي 85 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا المتقدمة كالرقائق الإلكترونية والبرمجيات مما يعني فقدان مساهمة أكثر من 51 % من إيرادات الصادرات الإسرائيلية في الدخل العام بالإضافة إلى تدني الدخل المتوقع منها لسنوات قادمة وإثر ذلك على معدلات النمو العام.
أما فيما يتعلق بأنشطة الاستثمارات والأسواق المالية فقد تأثرت بالأحداث بشكل لافت وزاد التوتر السياسي والأمني من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق المالية ورفع نسب المخاطرة المالية في إسرائيل مما أدى إلى تراجع الاستثمارات ومغادرة بعضها الأمر الذي أحدث تقلبات كبيرة في سوق الأوراق المالية أثرت سلبا على الأداء الاقتصادي فخسرت بورصة تل أبيب أكثر من 16 % من قيمتها السوقية بخسارة تجاوزت الـ 62 مليار دولار لغاية الآن كما تعرضت أسهم البنوك والمؤسسات المالية لخسائر كبيرة وانخفضت قيمتها بنسب وصلت إلى 31 % وفقدت الاستثمارات الإسرائيلية في المحافظ المالية الأميركية أكثر من 14 % من قيمتها فيما تكبدت الأسهم الدولية المرتبطة بإسرائيل والمقيمة بأصول تبلغ 43 مليار دولار الى خسائر زادت على 14 % من قيمتها في الأسواق العالمية والبورصات الأجنبية وصناديق الاستثمار الأميركية والاوروبية الأمر الذي دفع حاملي هذه السندات للمطالبة باسترداد قيمتها وبيعها وفقا لبيانات صادرة عن بلومبيرغ. أما الشركات الإسرائيلية المدرجة في البورصات الأميركية والتي يتجاوز عددها الـ 100 شركة فقد خسرت أكثر من 15 % من قيمتها في تداولاتها اليومية منذ بدء العمليات العسكرية وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وفيما يخص القوى العاملة فقد ترك استدعاء الاحتياط العام للجيش فجوة كبيرة في الاقتصاد حيث فقد سوق العمل أكثر من 32 % من قواه العاملة المدربة والمؤهلة وأصبح هناك أكثر من 760 ألف عامل غير قادرين على العمل نتيجة الإصابات التي فاقت 12.500 إصابة مما سيحرم قطاعات مهمة في الاقتصاد من الاستفادة منهم بالإضافة إلى إلغاء تصاريح أكثر من 200 ألف من العمالة الفلسطينية، مما أدى إلى توقف المصانع والمشاريع الإنشائية والتطويرية التي كانت هذه الفئة تشكل حجر الأساس للتقدم فيها على الجانب الآخر يعتبر استدعاء جنود الاحتياط للتعبئة العامة خيارا مؤلما للاقتصاد الإسرائيلي لأن أكثر من 200 ألف عنصر من القوى العاملة في الاقتصاد من فنيين وخبراء في التكنولوجيا وغيرها تم سحبهم من السوق للانضمام للأعمال العسكرية بالإضافة الى 160 ألفا من جنود الاحتياط بمجموع كلي بلغ 360 ألف عنصر، الأمر الذي أدى إلى تعثر النشاط الاقتصادي وتقليل عرض العمالة في السوق وتكبد الخزينة رواتب اضافية باهظة مما تسبب فيما يطلق عليه الركود التضخمي وهو ارتفاع معدل التضخم مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
وقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر هروب أكثر من 63 % من الاستثمارات الأجنبية وانخفاضا في أنشطة التجارة الدولية بمعدل 80 % وتعطل سلاسل التوريد، وتأثر عمل الموانئ والنقل من الأحداث الجارية في باب المندب والبحر الأحمر مما أسهم في زيادة أسعار الشحن بنسبة 173 % وارتفاع كلف التأمين والتأخير في استيراد وتصدير السلع والبضائع وتجارة التجزئة كل هذه الظروف ستقود الى انكماش الاقتصاد لسنوات عديدة وفقا لوكالة بلومبرغ.
إن تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي والذي يحتل المركز 16 عالميا بحجم اقتصاد يفوق 530 مليار دولار باهظة، إذ تصل إلى 750 مليون دولار أسبوعيا أي ما يعادل 3 مليارات دولار شهريا، وقد تكبدت إسرائيل أكثر من 9.2 مليار دولار إضافية (1.75 % من الناتج المحلي الإجمالي) لنهاية العام 2023. أما في العام 2024 فستعاني المالية العامة من انخفاض معدلات النمو وتآكل الإيرادات الضريبية نتيجة التباطؤ الاقتصادي وانخفاض العوائد المالية، ويتوقع أن يصل العجز في الميزانية للعام 2023 إلى 21,5 مليار(4 % من الناتج المحلي) وإلى 29 مليار العام المقبل (5.5 %) نتيجة تمويل الحرب وضعف النشاط الاقتصادي مما سيفاقم حجم الديون الخارجية لإسرائيل لتصل إلى 355 مليار دولار أي ما نسبتة 67 % من الناتج المحلي الإجمالي وإلى 392 مليار العام المقبل بنسبة 74 % من الناتج المحلي الإجمالي.
على صعيد متصل فقد رسمت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني صورا قاتمة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. فوكالة موديز كانت تتوقع نموا في إسرائيل بـ 3 % للعام 2023 والعام المقبل وقد غيرت نظرتها إلى توقعات سلبية نتيجة تزايد العجز المالي بسبب الإنفاق العسكري الباهظ وانخفاض إجمالي الناتج المحلي وانكماش الاقتصاد كنتيجة مباشرة لتأثر الإنتاج وانخفاض التجارة وهروب الاستثمارات، كذلك الأمر خفضت وكالة ستاندر آند بورز النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية لإسرائيل إلى سلبية لمخاوف نمو الديون الحكومية وعجز الحكومة عن السيطرة على الإنفاق العسكري وتوقعت كذلك انكماشا للاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 8 % في الربع الأخير من 2023، في حين خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني إلى سلبي واعتبرت الاقتصاد تحت المراقبة السلبية بسبب تنامي خطر اتساع النزاع ليشمل جهات إقليمية أخرى، وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع بقاء الاقتصاد الإسرائيلي أسير المعاناة لفترة طويلة قد تمتد لسنوات.
إن ما حدث في 7 أكتوبر شكل صدمة أصابت عصب الاقتصاد الإسرائيلي مما قد يدفع دولة الاحتلال لإيقاف الحرب لدواع اقتصادية بحتة وفقا لما أشار إليه تقرير مثير لبنك إسرائيل المركزي الذي حذر من أن استمرار الحرب لثلاثة أشهر إضافية سيعني إفلاس البنك وتلاشي الاحتياطيات الأجنبية وانهيار الاقتصاد. إن أحداث 7 أكتوبر شكلت هاجسا قويا لإسرائيل وأسهمت في زعزعة مقولة الجيش الذي لا يقهر، وأظهرت بالحقائق هشاشة مجتمعها وقيمها الإنسانية وبساطة اقتصادها وضعفه سياسيا، نأمل أن تكون هذه الأحداث دافعا حقيقيا لإعادة تموضع القضية الفلسطينية وتمركزها على مائدة المفاوضات سعيا لإيجاد حل سياسي وليس عسكريا للنزاع.

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