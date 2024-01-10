الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطرة وسط غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط برتبة رقيب وإصابة آخر بجروح خطرة في المعارك الدائرة وسط قطاع غزة.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 520 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض رقابةً مشدّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين في محاولةٍ منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.-(بترا)
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