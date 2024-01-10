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الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطرة وسط غزة

1/10/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط برتبة رقيب وإصابة آخر بجروح خطرة في المعارك الدائرة وسط قطاع غزة.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 520 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض رقابةً مشدّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين في محاولةٍ منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.-(بترا)

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