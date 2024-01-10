الدويري عن كمين القسام الجديد: غير مسبوق وأخذ إطارا زمنيا طويلا

MENAFN - Alghad Newspaper) وصف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري الكمين الذي نفذته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون بغزة بأنه ناجح وغير مسبوق وأخذ إطارا زمنيا طويلا.



وأوضح الدويري -خلال تحليله للجزيرة- أن الكمين الناجح يعتمد على الهدف وتوفر المعلومات ثم وضع الخطة الدقيقة، مشيرا إلى أن القسام تتعامل مع قوة إسرائيلية مدعمة ويمكن إمدادها بأي لحظة في حين يعمل مقاتلوها ضمن إطار زمني ضيق ولا يوجد احتمالية الخطأ.



وأشار إلى أن الفيديو الذي عرضته القسام لا يتجاوز 3 دقائق ولكن العملية أخذت وقتا طويلا، كاشفا عن أن منطقة جنوب حي الزيتون كانت على تماس مع الاحتلال منذ الأسبوع الأول للعملية البرية الإسرائيلية.



ولفت إلى أن كمين القسام تم تقسيمه إلى 3 مجموعات، مجموعة الواجب التي استهدفت القوة الإسرائيلية المتوغلة بقذائف مضادة ثم رشاشات نارية، ومجموعة الإسناد التي قدمت إسنادا ناريا مطلوبا للمجموعة الأولى.



ونوه إلى وجود مجموعة قطع النجدات التي تكفلت بمنع وصول أي تعزيزات للهدف، حيث اختارت نقطة ما لانتظار قوات الإنقاذ والنجدة واستهدفت آلية، قبل تفجير عبوة ناسفة من خلال نفق.



وأثنى الدويري كذلك على فيديو مقاتلي الجهاد الإسلامي -الذي استهدف قوة خاصة إسرائيلية تحصنت بأحد منازل خان يونس جنوبي قطاع غزة– وقال إنهم خاضوا معركتين عسكريتين كبيرتين سابقا مع الاحتلال، وسلاحهم يختلف نوعا ما عن سلاح القسام.



تطورات ميدانية



وحول آخر المستجدات الميدانية، قال الدويري إن الاحتلال تحول شمالا إلى مرحلة الاستهداف المركز، مستحضرا تقارير إعلامية تحدثت عن انسحاب بين 60% و90% من حجم القوات التي دخلت المنطقة بعد سحب فرقتين كبيرتين والإبقاء على لواء مظليين ولواء ناحال ووحدة يهلوم المتخصصة بالأنفاق ومجموعتين صغيرتين من قوات النخبة.



وأكد أن الاحتلال لم يستطع تدمير شبكة الأنفاق شمالي القطاع، وفشل في تحرير الأسرى وسحب معظم القوات التي زج بها منذ بداية الحرب البرية.



وفي وسط القطاع أجرى الاحتلال -وفق الدويري- تعديلا بعدما أسند المهمة بداية الأمر إلى الفرقة "36 مدرع" قبل أن يكلف الفرقة "99" معززة بـ4 ألوية، وخصص لواء لكل مخيم، في إشارة إلى مخيمات البريج والمغازي والنصيرات والزوايدة حيث جرى فصلها وعزلها عن بعضها.



وأوضح أن الاحتلال أجرى مناورة انطلاقا من أبراج الزهراء جنوب غزة باتجاه الزوايدة، سعيا لمحاولة فصل الزوايدة والمغازي عن دير البلح التي لم تدخل المعركة بعد.



وجنوبا لا تزال العملية بخان يونس مستمرة على أشدها، حيث يسعى الاحتلال لعمل التفاف على المدينة من الجهة الجنوبية بسبب المقاومة الضارية في القرارة وخزاعة، وذلك من خلال تطوير عملياته من منطقة الفخاري باتجاه خربة العدس وفق الخبير العسكري.



وقدر الدويري حجم القوات الإسرائيلية في خان يونس بـ8 ألوية قتالية معززة بلواءين آخرين، كاشفا عن أن معارك المدينة أشد من الشمال بسبب طبيعة المنطقة وتمركز قوات النخبة من بقية فصائل المقاومة بخلاف القسام ووجود غرفة عمليات مشتركة، مؤكدا أن إدارة معركة الجنوب مركزية خلافا لما حدث شمالا.