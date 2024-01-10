هلع وحرب عصابات... ماذا يحدث بالإكوادور؟



وجاء المرسوم بعد وقت قصير من قيام رجال ملثمين ومسلحين بمقاطعة البث التلفزيوني المباشر، في واحد من حوادث عنف عدة شهدتها جميع أنحاء البلاد، الثلاثاء.



كما أفادت وسائل إعلام محلية، بانتشار أفراد مسلحين في مستشفى وجامعة بمدينة غواياكيل الساحلية.



وأصيب الإكوادوريون بالذهول عندما تابعوا عملية اقتحام لاستوديو بث مباشر في غواياكيل، حيث شوهد المهاجمون وهم يجبرون موظفي قناة " تي سي" على الاستلقاء أرضا في الاستوديو، بينما سُمعت طلقات نارية وصراخ في الخلفية، حسبما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق الهجوم على الشبكة المملوكة للدولة.



وقالت شرطة الإكوادور في وقت لاحق، إنها ألقت القبض على جميع المسلحين، في حين تم إجلاء الموظفين في القناة، مؤكدة أن جميع العاملين والرهائن بتلك اللمحطة لم يتعرضوا لأذى.



وقال القائد العام للشرطة الوطنية، سيزار زاباتا، إنه تم العثور على ما لا يقل عن 4 أسلحة نارية وقنبلتين يدويتين و"مواد متفجرة"، مؤكدا اعتقال 13 شخصا.

وأوضح زاباتا أنه سيتم تقديم الجناة إلى العدالة بسبب "أعمالهم الإرهابية".



ووصف المذيع في قناة "تي سي"، خورخي ريندون، الاستيلاء على البث بأنه "هجوم عنيف للغاية".



وقال ريندون في مقطع فيديو في حساب الرسمي للقناة على منصة إكس: "لقد أرادوا اقتحام الاستوديو حتى نتمكن من قول ما يريدون، وإيصال رسائل معينة".



وأضاف ريندون أنه "علم بإطلاق النار على شخص وإصابة آخر على يد المهاجمين".

وأعلنت السلطات لاحقا مقتل 10 أشخاص على الأقلّ، بينهم شرطيان، بحسب حصيلة أولية كشفت عنها الشرطة مساء الثلاثاء.



رعب وهلع



وأثارت تلك الأوضاع الخوف والهلع بين المواطنين، إذ وصفت امراة تعيش خارج غواياكيل، وطلب منها رب عملها العودة إلى المنزل مبكرًا، حركة المرور الفوضوية، بقولها: "كانت السيارات تسير في الاتجاه الخاطئ.. كان الجميع يحاولون الهرب".



وأردفت: "الأمر الأكثر رعبًا كان رؤية اليأس في عيون الناس ومشاهدة الشركات تغلق أبوابها، وأشخاص خائفين، خاصة الأطفال والنساء، إذ أنهم يركضون والهلع باد عليهم في الطرق المخصصة للسيارات فقط".



وهزت البلاد انفجارات وعمليات اعتقالات واضطرابات في السجون، منذ أن أعلن الرئيس نوبوا، الإثنين، حالة الطوارئ على مستوى البلاد، بعد هروب زعيم العصابة البارز أدولفو "فيتو" ماسياس من سجن في غواياكيل.



ومن المتوقع أن تستمر حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، حيث جرى استنفار قوات الشرطة والجيش للحفاظ على النظام العام، وتم إعلان حظر للتجول من الساعة 11 ليلا حتى الساعة 5 صباحًا.



وجرى أيضا تقييد التجمعات والإجراءات التي قد تهدد النظام العام.



ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ، تم اختطاف ما لا يقل عن 7 من رجال الشرطة في 3 مدن مختلفة، وفقًا لما نشرته الشرطة الوطنية على منصة إكس.



ويعد العنف المتصاعد هو الاختبار الأكثر خطورة حتى الآن للرئيس الجديد، الذي فاز في جولة الإعادة العام الماضي بعدما تعهد بمكافحة العصابات الإجرامية.



وقالت الشرطة إنه في إحدى عمليات الاختطاف التي وقعت هذا الأسبوع، والتي احتُجز خلالها 3 عناصر، تم "وضع وتفجير" عبوة ناسفة في سيارة كان الضباط يتواجدون فيها.



وفي إسميرالداس، شمال غربي البلاد، أضرمت النيران في سيارتين، تسببت إحداهما في حدوث حريق في محطة وقود.



وفي العاصمة كيتو، عثرت الشرطة على سيارة محترقة وداخلها آثار أسطوانات غاز، فيما أفاد سكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سمعوا دوي انفجار قوي في المنطقة.



وقالت الشرطة أيضًا إنها تلقت تقارير عن انفجارات عند جسر للمشاة خارج كيتو، لافتة إلى ووقع "أكثر من 20 حالة طوارئ خلال مساء (الإثنين) وفجر (الثلاثاء) في أجزاء مختلفة من البلاد"، دون وجود أي بلاغات عن وقوع ضحايا جراء الانفجارات.



من جابنها، أعلنت دائرة السجون في الإكوادور، إن ما لا يقل عن ستة حوادث وقعت داخل مرافق السجون يوم الإثنين، بما في ذلك الاضطرابات واحتجاز عناصر من الشرطة فيي السجون. لافتين إلى أن الأوضاع لا تزال خارج السيطرة.



عصابات متنافسة



وبحسب مراقبين، فإن تدهور الوضع الأمني في البلاد يرجع إلى حد كبير إلى المنظمات الإجرامية المتنافسة، التي كانت تشن أعمال العنف الوحشية والعلنية في كثير من الأحيان في شوارع وسجون البلاد في إطار محاولاتها للسيطرة على طرق تهريب المخدرات.



وهرب زعيم عصابة يدعى، فابريسيو كولون بيكو، من سجن بمدينة ريوبامبا في الساعات القليلة الماضية، بحسب عمدة المدينة جون فينويزا.



وقالت القوات المسلحة الإكوادورية إنها نفذت عمليات لحفظ الأمن، ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، في أكثر المناطق التي تشهد اضطرابات.



وقالت الحكومة، الأحد، إن البحث عن ماسياس، المعروف باسمه المستعار "فيتو"، مستمر حيث تم نشر أكثر من 3000 من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة للعثور عليه.



وأعلنت سلطات الإكوادور، أنها لم تحدد بعد الوقت والتاريخ المحددين لفرار ماسياس من السجن.



وماسياس هو زعيم مافيا "لوس تشونيروس"، إحدى العصابات الأكثر رعبا في الإكوادور، والتي ارتبطت بتهريب المخدرات عن طريق البحر إلى المكسيك والولايات المتحدة بالتنسيق مع كارتل "سينالوا" المكسيكي، وجبهة" أوليفر سينيستيرا" في كولومبيا، وفقا لمركز أبحاث إنسايت كرايم.



وكان قد جرى سجن ماسياس بعد إدانته بتهريب المخدرات.



وقبل اغتياله، قال المرشح الرئاسي الإكوادوري الراحل فرناندو فيلافيسينسيو، في يوليو، إنه تلقى تهديدات من ماسياس، والذي حذره فيها من مواصلة حملته الانتخابية ضد عنف العصابات.



وعلى الجانب السياسي، تعقد الجمعية الوطنية في الإكوادور اجتماعا طارئا "لاتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة الاضطرابات والأعمال التي تهدد السلام العام".

استنفار في البيرو



وفي خضم الاضطرابات في الإكوادور، قال مسؤولون في بيرو المجاورة إن البلاد تخطط لإعلان حالة الطوارئ على طول منطقة الحدود الشمالية بأكملها.



وقالت وزارة الداخلية في بيرو، إنه تم توجيه أوامر للشرطة الوطنية بتعزيز الأمن على الحدود مع الإكوادور.



قلق في واشنطن



من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها "قلقة للغاية" إزاء أعمال العنف الجارية في الإكوادور.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال المسؤول عن شؤون أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الأميركية، براين نيكولز: "نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف وعمليات الاختطاف التي وقعت اليوم في الإكوادور".



وأضاف أن المسؤولين الأميركيين "سيظلّون على اتصال وثيق" بنظرائهم الإكوادوريين لبحث سبل معالجة الأزمة الراهنة.



وبدوره، قال متحدّث باسم الوزارة، إن الولايات المتحدة "تدين هذه الهجمات الوقحة" بحسب وكالة فرانس برس



وأضاف:"نحن على اتصال وثيق مع الرئيس (دانيال) نوبوا والحكومة الإكوادورية، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة".

الصين تعلّق أعمال سفارتها في الإكوادور



أعلنت بكين، الأربعاء، أنها علّقت الأنشطة القنصلية لسفارتها في كيتو، وكذلك أنشطة قنصليتها، حسب فرانس برس.

وقالت السفارة الصينية في الإكوادور في بيان باللغة الإسبانية نشرته على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، إن موعد استئناف هذه الأنشطة المعلقة "سيتمّ الإعلان عنه للجمهور في الوقت الملائم".