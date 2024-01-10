معهد واشنطن: شعبية حزب الله وحماس ارتفعت في لبنان



وقام المعهد بهذا الاستطلاع في ظل "طوفان الأقصى" والتصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، خلال الفترة الممتدة من 14 تشرين الثاني/نوفمبر، حتى الـ6 من كانون الأول/ديسمبر.



وأظهر استطلاع "معهد واشنطن" أنّ 79% من اللبنانيين يعبّرون عن رأي إيجابي تجاه حماس، فيما ثمة انتشار لتصوّرات الحل العسكري للصراع مع الاحتلال، بدلاً من "الحل السياسي"، أكثر بكثير في لبنان من الدول العربية الأخرى.



وفي المجتمع اللبناني أيضاً إجماع ساحق، نسبته 99%، على وجوب أن تقطع الدول العربية جميع اتصالاتها مع "إسرائيل" فوراً، وذلك احتجاجاً على حربها المستمرة على قطاع غزة.



أما في يتعلّق بالموقف من الولايات المتحدة الأميركية، فوجد الاستطلاع أنّ معظم اللبنانيين، وتحديداً ما نسبته 71%، لا يتفّقون مع الفكرة القائلة إنّ واشنطن "لا تزال في أفضل وضع للمساعدة في إنهاء الحرب في غزة".



وأشار المعهد أيضاً إلى أنّ هناك "تحوّلاً ملحوظاً في المجتمع اللبناني، بعيداً من الولايات المتحدة، ونحو القوى الأخرى"، إذ إنّ نسبة أولئك الذين يوافقون على أنّ بلادهم "لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة هذه الأيام، ولذا يجب التطلّع أكثر إلى روسيا أو الصين كشركاء"، ارتفعت بمقدار 17 نقطة. -الميادين