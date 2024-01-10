ارتقاء الصحافية هبة العبادلة وابنتها جراء قصف إسرائيلي في غزة



وأعلن المركز الفلسطيني للإعلام، استناداً إلى مصادر طبية، استشهاد الصحافية العبادلة وابنتها نتيجة استهداف الاحتلال لمنزلهما بشكلٍ مباشر في خان يونس مساء أمس الثلاثاء.



وباستشهاد العبادلة، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 111 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة، والذي دخل يومه الـ96 على التوالي.

ونعى عدد من الإعلاميين الفلسطينيين والجهات الصحافية الزميلة العبادلة، مؤكّدين أنّ الاحتلال باستهداف الشهيدة مع ابنتها في عدوانٍ غاشم على منزلها يوضح مدى إصراره على قتل الصحافيين واستهداف الطواقم الإعلامية الفلسطينيية بهدف طمس الحقيقة ومنع إيصال الصورة التي تكشف جرائمه.



يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف، الأحد، الصحافي الفلسطيني علي سالم أبو عجوة، أحد أحفاد مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد الشيخ أحمد ياسين خلال قصفٍ على مدينة غزّة، ما أدّى إلى استشهاده.



وقصف الاحتلال بشكلٍ مباشر قبل ساعاتٍ من اغتيال أبو عجوة الصحافيَين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، اللذَين ارتقيا من جرّاء إطلاق طائرةٍ إسرائيلية مُسيّرة صاروخاً صوب سيارةٍ كانا يستقلّانها في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.



يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال استهداف الطواقم الإعلامية والصحافية في قطاع غزّة، في سياق محاولاته لطمس الحقائق وإخفاء الصورة ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.



ويواجه الصحافيون في قطاع غزّة مخاطر كبيرة في أثناء محاولتهم تغطية العدوان المستمر، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاقٍ واسع.

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