ميقاتي: مستعدون لمفاوضات تفضي لاستقرار طويل مع إسرائيل



حديث ميقاتي جاء خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في السرايا وسط العاصمة بيروت، بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو، والمستشار السياسي هيرفيه لو كوك، وفق بيان لمكتب ميقاتي، وكرر رئيس الحكومة "مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي".



وأكد "استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701".



قرار سابق بوقف القتال بين لبنان وإسرائيل

في 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.



بدوره دعا لاكروا، بحسب البيان ذاته، "كل الأطراف إلى التهدئة، وإلى دعم الجيش في جنوب لبنان واستمرار التعاون بينه وبين اليونيفيل بشكل وثيق".



كما أكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت "التزام الأمين العام والأمم المتحدة تجاه لبنان واستمرارها ببذل الجهود مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار".



وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أعرب لاكروا عن "تخوفه من استمرار التصعيد القائم في المنطقة وفي لبنان".



بدوره أثنى بري، وفق الوكالة، على "الجهود التي تبذلها قوات الطوارئ الدولية في هذه المرحلة وشهادتها على التصعيد الإسرائيلي اليومي الذي يطال عمق المناطق السكنية والمدنيين وحتى سيارات الإسعاف والإعلاميين، منتهكة ليس فقط القرار الأممي 1701 إنما كل قواعد الاشتباك".



البحث عن حل دبلوماسي

كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد سبق أن أكد أن بلاده تعمل على "حل دبلوماسي" للوضع في الجنوب، سيكون تطبيقه مرتبطاً بوقف "العدوان" على غزة. تصريحات ميقاتي جاءت في حديث إلى "قناة الحرة "ضمن برنامج "المشهد اللبناني" .



وقال ميقاتي إن "القرار 1701 نص على تعزيز دور الجيش، والتعاون مع اليونيفيل لتمكينها من القيام بدورها، وهذا الأمر يحتاج إلى زيادة عدد الجيش بنحو عشرة آلاف عنصر، وتقوية قدراته".



وأوضح أن "لبنان على استعداد للتعاون، شرط أخذ الضمانات اللازمة لعدم استمرار التعديات الإسرائيلية". وقال: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ونحن نكرر أننا طلاب استقرار دائم، وندعو إلى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من تدمير وحرب على لبنان".



وتابع: "نحن نعمل على حل دبلوماسي، ربما سيكون تطبيقه مرتبطاً بوقف العدوان على غزة". وأكد أن "التهديدات التي تصلنا مفادها أنه يجب انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، في الوقت الذي نشدد نحن على أن هذا الأمر جزء من البحث الذي يجب أن يشمل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها على لبنان وخرقها للسيادة اللبنانية".



وأضاف: "تلقينا عرضاً بالانسحاب (حزب الله) إلى شمال الليطاني، ولكننا نشدد على الحل الشامل، ومن ضمنه حل الموضوع المرتبط بسلاح حزب الله". وكشف أن "مستشار الرئيس الأمريكي أموس هوكستاين، سيزور بيروت هذا الأسبوع، وسنبحث معه في كل هذه المسائل". -عربي بوست