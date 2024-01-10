البرازيل تبدي قلقها بشأن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أبدت الحكومة البرازيلية قلقها بشأن التصريحات
الأخيرة الصادرة عن السلطات الحكومية الإسرائيلية التي ترغب بتشجيع هجرة السكان
الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان أخرى، فضلاً عن إعادة إنشاء المستوطنات
الإسرائيلية في تلك الأراضي.
ومن خلال اقتراح إجراءات تشكل انتهاكا للقانون
الدولي، فإن التصريحات بهذه الخطورة تعمق التوترات وتقوض احتمالات تحقيق السلام في
المنطقة.
وأكدت البرازيل من جديد دفاعها عن الحل القائم
على وجود دولتين، مع قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء اقتصاديا تعيش جنبا إلى
جنب مع "إسرائيل"، في سلام وأمن، ضمن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليا.
وعرضت الحكومة البرازيلية مساعداتها لأهل غزة خلال الحرب:
MENAFN10012024000072011014ID1107705774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.