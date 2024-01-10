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البرازيل تبدي قلقها بشأن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة

1/10/2024 2:38:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبدت الحكومة البرازيلية قلقها بشأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات الحكومية الإسرائيلية التي ترغب بتشجيع هجرة السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان أخرى، فضلاً عن إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في تلك الأراضي.

ومن خلال اقتراح إجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، فإن التصريحات بهذه الخطورة تعمق التوترات وتقوض احتمالات تحقيق السلام في المنطقة.

وأكدت البرازيل من جديد دفاعها عن الحل القائم على وجود دولتين، مع قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء اقتصاديا تعيش جنبا إلى جنب مع "إسرائيل"، في سلام وأمن، ضمن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليا.

وعرضت الحكومة البرازيلية مساعداتها لأهل غزة خلال الحرب:




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