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القسام تبث مشاهد جديدة للمعارك في مدينة غزة

1/10/2024 2:38:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بثت كتائب القسام اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من سير المعارك في مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد تدمير العديد من الآليات والتحامات مع جيش الاحتلال، ومقطعا من داخل إحدى المدراعات بعد اختراق كاميرا أحد الجنود.

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