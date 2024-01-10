القسام تبث مشاهد جديدة للمعارك في مدينة غزة
التاريخ
1/10/2024 2:38:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بثت كتائب القسام اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من سير المعارك في مدينة غزة.
وتضمنت المشاهد تدمير العديد من الآليات والتحامات مع جيش الاحتلال، ومقطعا من داخل إحدى المدراعات بعد اختراق كاميرا أحد الجنود.
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