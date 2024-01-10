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الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة أميركية في البحر الأحمر

1/10/2024 2:38:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، عصر اليوم الأربعاء مهاجمة سفينة امريكية في البحر الأحمر.
وقالت القوات في بيان إن "القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً مشتركةً بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني".

وأضاف البيان أنَّ "العمليةَ جاءتْ كردٍ أوليٍّ على الاعتداءِ الغادرِ الذي تعرضتْ لهُ قواتُنا البحريةُ من قِبلِ قواتِ العدوِّ الأمريكيِّ يومَ الأحدِ ال18 من جمادَى الآخرةِ 1445للهجرة".

وتابع: إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّها لنْ تترددَ في التعاملِ المناسبِ مع كافةِ التهديداتِ المعاديةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا".

وأشار إلى أنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ حتى وَقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عن إخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة".

وزاد أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانئَ فلسطينَ المحتلة.

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