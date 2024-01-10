صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي
التاريخ
1/10/2024 2:38:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد
ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و357 شهيدا، بالإضافة إلى 59 ألفا و410
مصابين.
وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة في
القطاع راح ضحيتها 147 شهيدا و243 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية. (الجزيرة نت)
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