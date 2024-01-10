المغرب يترأس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة



وجاء انتخاب المغرب بعد حصوله على 30 صوتا من مجموع أعضاء المجلس الـ 47، فيما حصلت جنوب أفريقيا على 17 صوتا.



ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، يتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.



ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.



وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان ، الأربعاء، إن انتخاب المغرب "لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بـ .. رؤية الملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان".- الحرة

