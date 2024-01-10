القسام تُوقع قوة صهيونية في كمين داخل نفق - فيديو
التاريخ
1/10/2024 2:38:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بثت كتائب القسام مساء الأربعاء، مشاهد من استدراج قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم داخل نفق، ومن ثم تفجير عين النفق، في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي
MENAFN10012024000072011014ID1107705766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.