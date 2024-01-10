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القسام تُوقع قوة صهيونية في كمين داخل نفق - فيديو

1/10/2024 2:38:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بثت كتائب القسام مساء الأربعاء، مشاهد من استدراج قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم داخل نفق، ومن ثم تفجير عين النفق، في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي

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