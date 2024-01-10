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كيف تدار حرب طويلة

1/10/2024 2:38:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: آري شفيت 10/1/2024

الحقيقة مرة، بعد نحو مائة يوم من بداية الحرب لم يجهز الجيش الإسرائيلي على حماس في غزة. لم يبعد حزب الله عن الحدود الشمالية ولم يحرر الـ136 مخطوفا الذين تبقوا في القطاع. النار الصاروخية تطلق بين الحين والآخر الى النقب الغربي. نار ثقيلة تطلق كل يوم من الجليل الأعلى وأقاليم كاملة مهجورة. وفي نفس الوقت نحو 250 الف إسرائيلي ما يزالون مجندين، نحو 125 ألف إسرائيلي نازحون. مسارات الملاحة مهددة ومواقع استراتيجية تتعرض للهجوم. الوحدة الوطنية تتآكل، الشرعية الدولية تتفجر والاقتصاد في ضائقة. حتى بعد ان فقد نحو 1400 إسرائيلي حياتهم وأصيب 12 ألف، اهداف الحرب لم تتحقق والحسم بعيد. نعم، سننتصر. معا سننتصر. لكن الطريق الى النصر ستكون طويلة جدا جدا.
هذا هو لب الموضوع: حرب طويلة. منذ 1948 لم تشهد إسرائيل حربا بهذا الطول. إسرائيل أيضا غير جاهزة لحرب طويلة. مفهوم الامن القومي، خطة العمل العسكرية الإسرائيلية والروح الإسرائيلية طالبت دوما بحروب حسم قصيرة وساحقة. احد لم يستعد هنا لحرب سنوات على نمط حرب الاستقلال الأولى او الحرب العالمية الثانية. الساحة السياسية والوعي والنفس أيضا ليسوا جاهزين لذلك. نحن في ارض إقليمية غير معروفة لم نشهد مثلها منذ 75 سنة.
الحكومة الحالية غير قادرة على التصدي لحرب طويلة. اختبار وطني اعلى من النوع الذي نقف امامه يتطلب سياسة خارجية صحيحة. سياسة اقتصادية حكيمة واستراتيجية عامة مسؤولة وابداعية. كل هذه لا يمكن إخراجها الى حيز التنفيذ عندما يقبض المتطرفون والهاذون على خناق الحكم. حرب دموية متواصلة تحتاج أيضا الى قيادة وطنية موحَدة وموحِدة تتمتع بشرعية داخلية وشرعية عالمية وتبدي رجاحة عقل. اما القيادة الحالية في القدس فليست هكذا. هي تقسم الإسرائيليين، تدفع الأميركيين الى الاغتراب، تثير حفيظة الفلسطينيين وتتحدى أمم العالم.
بشكل منهاجي وثابت تمس بالحصانة الوطنية وتعرض الامن القومي للخطر. هكذا بحيث إنه لأجل النجاة في الحرب الطويلة ومن اجل الانتصار في الحرب الطويلة يجب ان يقع تحول في البلاد. شرط لازم للنصر هو حكومة أخرى.
مشكلة: الطريق الى التحول تمر بالانتخابات. انتخابات موضوعها الذي سيكون له دم على الايدي ستكون مفعمة بالتحريض، الكراهية والعنف. على مدى اشهر عاصفة ستملأ الملايين الشوارع. والدولة ستكون كالمرجل والحكم سيشل. كما أن الاعتبارات التي ستوجه القادة ستكون اعتبارات حزبية صرفة. في كل ذاك الوقت النار لن تتوقف. ستكون نارا صاروخية في النقب وستكون نارا ثقيلة في الجليل وفي كل يوم سندفن موتانا. الجلبة التي ستنشأ في إسرائيل ستغري مرة أخرى أعداء إسرائيل. هكذا بحيث إن المسألة مسألة حادة: هل يمكن لإسرائيل حقا ان تخرج الى حرب يأجوج ومأجوج سياسية عندما يربض على عتبتها خطر حرب ياجوج وماجوج حقيقية. هل يمكننا أن نأخذ على أنفسنا الخطر كما أوقعت علينا الحرب الاهلية المصيبة في 2023 حربا أهلية توقع علينا مصيبة مزدوجة ومضاعفة في 2024.
للمشكلة لا يوجد الا حل واحد: حكومة واسعة ونوعية هي حكومة وحدة حقيقية. بيني غانتس رئيس وزراء بديل؛ غادي آيزنكوت وزير امن قومي؛ يئير لبيد وزير خارجية؛ افيغدور ليبرمان وزير مالية. تمثل متساو لكل واحدة من الكتلتين في كابينت الحرب، في الكابينت الموسع، في الحكومة وفي المواقع الأساسية في الكنيست. الغاء الوزارات السبعة الزائدة وتعيينات لوزراء جدد، مناسبين، يرافقهم مدراء عامون مهنيون ومتفوقون. وباختصار: انتقال سريع الى حكم آخر والى واقع سياسي جديد. خطوة طوارئ تقيم حكومة طوارئ عموم إسرائيلية قادرة على أن تدير معركة جسيمة.
بنيامين نتنياهو لن يستطيب الاقتراح الجديد، الذي سيبعد عنه المتطرفين الذين على اساسهم اقام حكمه. لكن اذا كان كل زعماء كل أحزاب الوسط سيتكتلون حول مخطط الوحدة الجوهرية – يكون احتمال جيد لان يتبناه الكثير من الحريديين ومن رجال الليكود الشرفاء. هكذا فان وضع الخسارة - الخسارة سيصبح وضع النصر – النصر. إما ان نحظى على الفور بحكومة أخرى أو ان غضب معظم الإسرائيليين سيقصف حكم المتزمتين حتى يسحقوه. مهما يكن من أمر سيكون ممكنا الخروج أخيرا من دوامة الجنون السياسي الى سلوك مسؤول يتناسب مع حرب طويلة. ما يوجد على الكفة ليس اقل من مجرد وجود الدولة.

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