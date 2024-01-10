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الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا خلال 24 ساعة الماضية

1/10/2024 2:38:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء مقتل 9 من ضباطه وجنوده، وإصابة 27 آخرين في المعارك الدائرة في غزة. -(بترا)

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