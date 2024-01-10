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طولكرم: ما يدمرونه نعيده ولن ينالوا من عزيمتنا في مقاومة الاحتلال

1/10/2024 2:38:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طولكرم - داخل حفرة عميقة، يتوسطها أنبوب حديدي كبير، يجلس الموظف اللحام في بلدية طولكرم مدحت بدير منذ قرابة 8 ساعات في محاولة للحام وتصليح أنابيب المياه الرئيسية في أحد شوارع مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، والتي دمرتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أول من أمس بعد اقتحامها المخيم.
بدير أعاد لحام وتصليح أنابيب المياه، في شارع المخيم الرئيسي، 5 مرات بعد عمليات الاقتحام المتكررة التي تنفذها آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية والمدعومة بالجرافات.
يقول "لا نستطيع ترك أهلنا دون ماء، اليوم أعود إلى إصلاح خط المياه الذي كنت أصلحه ليلة أمس، في كل اقتحام للمخيم تقوم الجرافات الإسرائيلية بتجريف خطوط المياه في كل الحارات والشوارع".
يضيف بدير "هذا ضرر واضح ومتعمد لأهل المخيم، فالجيش الإسرائيلي في كل مرة يدمر خطوط المياه الرئيسية والفرعية، يدمرون شبكات المياه التي تغذي منازل المواطنين، ويدمرون الشبكات الكبيرة التي تنقل الماء من الآبار الكبيرة إلى حارات المخيم، نحن نرى ذلك في مخيم طولكرم وأيضا مخيم نور شمس".
حال بدير ينطبق على العديد من الطواقم في كل التخصصات التي تسارع في كل مرة يدمر فيها الاحتلال لإعادة الخدمات للمواطنين، مؤكدين أنهم لن يملوا في سبيل الدفاع عن الكرامة والوطن.
وتعمل الطواقم المتخصصة في إصلاح ما دمرته جرافات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحاماتها مخيم طولكرم بالأدوات المتاحة، ويضطر أهالي المخيم للبقاء دون مياه لأيام قبل عودة تفعيل الخطوط الرئيسية والفرعية.
عن هذا يقول بدير "الأمر مرهق جدا لنا كطاقم عامل على الأرض، وهو متعب جدا تكرار الحفر لعمق كبير، حتى نصل إلى أنابيب المياه، ونعيد تركيبها أو فكها وتركيب واحدة جديدة، لكن لا يمكن أن نترك الأهالي دون ماء، لذا سنعيد ترميم ما يدمرونه المرة تلو المرة".
ويرى أهالي المخيم أن هدف قوات الاحتلال من ضرب شبكات المياه عند كل اقتحام وتدميرها هو سياسة واضحة لتعطيش أهالي المخيم، ومنع وصول المياه إليه، بهدف الضغط عليهم للتخلي عن المقاومة، ومحاولة إجبارهم على ترك المخيمات.
وفي مشهد آخر يقف رامز أبو سرية أمام دكانه المدمر في مخيم طولكرم، ويتحدث عن الخراب الكبير الذي لحق المكان الوحيد الذي يعتبر مصدر رزقه وعائلته.
يقول "عمرت هذه الدكان وهي عبارة عن صالون للحلاقة بعد إصابتي برصاص الاحتلال، عام 2000، هذه الإصابة سببت لي العديد من المشاكل الصحية، وأفقدتني القدرة على المشي بشكل طبيعي، لكن حتى اليوم تم تخريب دكاني 3 مرات".
ويضيف "أعدت إصلاح الخراب الذي حل في الدكان، وفتحته مرة واثنتين وهذه ثالث مرة يتم تدميره، نحن في المخيم نعرف أن هدف إسرائيل هو ضرب المقاومة، يحاولون إيصال الناس لكره المقاومة والتخلي عنها كحاضنة شعبية، ولرفض وجود المقاومين داخل المخيم، نحن نعرف هدف الاحتلال من كل اقتحام يتم للمخيم، ومن كل هذا الدمار والخراب الذي يقومون به".
ويرى أبو سرية أن مخطط إسرائيل يسير بطريقة واضحة لإفراغ المخيمات من سكانها، بعد ترحيلهم من أراضيهم عام 1948، في محاولة لإنهاء قضية العودة وقضايا اللاجئين وحقوقهم.
ويؤكد مواطنون في المخيم أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال في المخيم لن يؤثر في حاضنته المقاومة الشعبية، فالمهم بالنسبة لأهل المخيم هو حياة المقاومين، وأن كل هذا الخراب يمكن تعويضه، ما دامت المقاومة موجودة وترد على اعتداءات الاحتلال بكل قوتها.
وفي شوارع المخيم التي كانت تغمرها المياه، خرج الأهالي لمشاهدة الدمار الكبير الذي أحدثته جرافة الاحتلال ليلة أول من أمس، في المنازل والمحال التجارية والبنية التحتية، وعبرت مواطنة أمس عما حدث خلال الاقتحام أول من أمس، وقالت "نحن نعيش في رعب، الخوف مرافق لنا دائما، أحيانا أتخيل أننا ننتظر الموت في كل لحظة، لكن ماذا عسانا نفعل؟ بالنهاية الموت يأتي مرة واحدة، لذا الأجدر لنا أن نموت بكرامة وعزة وثبات في مخيمنا".
وأضافت "لن نترك المخيم، ولا يمكن أن نرحل من هنا، لقد تدمر جزء من منزلي، وتكسرت نوافذه، لكن كل ذلك فداء فلسطين، فداء لشباب المخيم، وللمقاومة، العدو واحد في غزة وجنين ونابلس وطولكرم، وهدفه واحد وهو ترحيلنا من أرضنا لكننا صامدون".-(وكالات)

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