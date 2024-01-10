Thursday, 11 January 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

1/10/2024 2:37:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة جمال كانج* - (ميدل إيست مونيتور) 6/1/2023
في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت عيد الميلاد، أعلنت إسرائيل عن فقدان 17 من جنود جيشها خلال 24 ساعة. وانتقامًا لخسارتها في ساحة المعركة، قامت الطائرات الإسرائيلية بتسوية أحياء سكنية في ثلاثة مخيمات للاجئين (المغازي، والبريج، والنصيرات) بالأرض، مما أسفر عن مقتل 250 مدنيا فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.
في الأيام التسعين الماضية، أصبحت المجازر في حق المدنيين مشهداً مألوفاً في غزة. كلما واجه الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في الميدان، يلجأ إلى شن هجمات انتقامية على أهداف مدنية سهلة. ويخدم إرهاب إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين غرضاً مزدوجاً: أولاً، تهدئة المشاعر الانتقامية المتأصلة لدى الجمهور الإسرائيلي من خلال صنع انتصارات وهمية؛ وثانياً، إلحاق الألم والمعاناة بالفلسطينيين الأبرياء. وخلافاً لادعاءاتها المعلنة، توجه إسرائيل جهودها العسكرية عمداً نحو المدنيين وغير المقاتلين كجزء من أهدافها العسكرية، وليس بسبب تواجد المقاتلين وسط المدنيين. وإلا فكيف يمكن تبرير إسقاط قنابل تزن 2.000 رطل على المنازل وسط مخيمات اللاجئين الأكثر اكتظاظا بالسكان؟ كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام مثل هذه القنابل الخارقة للمخابئ والتحصينات على منازل المدنيين. وكل ما تحتاج إليه إسرائيل لتبرير جرائم الحرب التي ترتكبها هو مجرد الادعاء بأنه تم تحذير الناس بضرورة الإخلاء قبل أيام، أو أن هناك هدفًا عالي القيمة في المكان المستهدف.
على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، قُتل أكثر من 22.000 مدني في غزة. ولا يشمل هذا الرقم ما يقدر بنحو 7.000 شخص ما يزالون محاصرين تحت الأنقاض، ما يقرب من 5.000 منهم من النساء والأطفال. كما أدى العدوان الإسرائيلي إلى نزوح نحو مليوني شخص -أو 85 في المائة من السكان، والذين أُجبر العديد منهم على عمليات نزوح متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن أكثر من 300.000 منزل، أو 70 في المائة من المنازل، و50 في المائة من المباني في غزة "تضررت أو دمرت". وحتى لو أوقفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها على الفور، سوف تظهر حقيقة مفجعة تتمثل في أن مليونا ونصف المليون من سكان القطاع لن تكون لديهم منازل يعودون إليها.
كما تواجه المستشفيات في غزة وضعًا مزريًا أيضًا، حيث تعاني من الدمار، والحصار، وعدم كفاية الإمدادات الطبية لإنقاذ الجرحى. ووصفت جيما كونيل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمحطة (بي. بي. سي) حالة الفوضى التي يشهدها "مستشفى الأقصى" في وسط غزة بأنها "مذبحة بالمطلق"، وأن المنشأة الطبية "مكتظة بالمطلق".
رداً على هذه الكارثة الإنسانية، وفي خطوة نادرة، في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2023، استند الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ووصف الوضع في غزة بأنه "عند نقطة الانهيار، وأصبح الوضع ببساطة غير قابل للاستمرار". ودعا غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى التدخل قبل الانهيار الكامل "لنظام الدعم الإنساني في غزة". كما تناول الأمين العام فقدان أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة، وسلط الضوء على الظروف القاسية في القطاع من خلال الإشارة إلى أن بعض موظفي الأمم المتحدة "يأخذون أطفالهم معهم إلى العمل حتى يتأكدوا من أنهم سيعيشون أو يموتون معًا".
وعلى الرغم من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، برز الفيتو الأميركي وحده ليعرقل الجهود الدولية التعاونية الدولية لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة. ومن المؤسف أن الهيمنة الإمبريالية الأميركية على العالم تحولت إلى أداة صهيونية لحماية إسرائيل من المساءلة في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك التحقيق الحالي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.
بعد وقت قصير من انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني (يناير) 2015، طلبت رسميا من المحكمة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في هجمات العام 2014 على غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف التي ترتكبها في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وفي ذلك الوقت، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التحقيق مع ضمان الانتهاء منه في "الوقت المناسب"، قبل أن تعمد إلى تعديل بيانها، مشيرة إلى وجود تحديات تقف أمام التحقيق مثل الموارد المحدودة، وعبء العمل الثقيل الواقع على عاتق المدعين العامين. وأضافت لاحقًا تأثير جائحة كورونا إلى الذرائع، على الرغم من أن التحقيق الأولي للمحكمة الجنائية الدولية كان قد بدأ قبل أربع سنوات من ظهور الوباء.
وبعد خمس سنوات من التحقيقات الشاملة، كتبت المدعية العامة السابقة أنها "مقتنعة بأن جرائم حرب قد تم ارتكابها -أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة". مع ذلك، وعلى عكس قضية سابقة ضد السودان حيث صدرت أوامر اعتقال ضد أفراد محددين، غادرت بنسودا منصبها في نهاية فترة ولايتها في العام 2021 من دون توجيه أي اتهامات ضد أفراد إسرائيليين متهمين بارتكاب "جرائم الحرب" المذكورة.
في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا في القاهرة في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، أكد المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم عبد الرحمن خان، أنه تابع بجدية منذ توليه منصبه في حزيران (يونيو) 2021 التحقيقات التي بدأتها سلفه. ومع ذلك، وفي انعكاس لموقف النائب العام السابقة، نقل خان لجمهوره أنه على مدى العامين الماضيين، "كان يدعو، ويطلب، ويلتمس الحصول على موارد إضافية".
تجدر ملاحظة أن المدعي العام نفسه لم تكن لديه كما يبدو أي عوائق، لا من حيث الوقت ولا الموارد، عندما بدأ التحقيق على الفور في 25 شباط (فبراير) 2022، بعد يوم واحد فقط من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وبحلول 28 شباط (فبراير)، أعلن خان عن نيته إطلاق تحقيق شامل تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية. وفي ذلك الوقت، لم يكن عدد القتلى المدنيين المبلغ عنهم في أوكرانيا يتجاوز 379 قتيلًا.
في تلك القضية، بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المستقبلية المحتملة في أوكرانيا خلال 24 ساعة من بدء الحرب. ومن اللافت أنها كانت لدى مكتبه كل الموارد اللازمة لإنهاء هذا التحقيق وإصدار أوامر اعتقال ضد المسؤولين الروس بعد عام واحد. وفي تناقض صارخ، أمضى خان وسلفه في المحكمة الجنائية الدولية ما يقرب من عشر سنوات، وما يزالان غير قادرين على الانتهاء من التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت في فلسطين، والموثقة سابقًا لدى المحكمة الجنائية الدولية.
في سياق الوضع الراهن في غزة، اعترف خان خلال مؤتمر القاهرة الصحفي بأن خمس دول -جنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر وجيبوتي- قدمت طلبات للتحقيق في الجرائم المحتملة التي ترتكبها إسرائيل. وتجدر ملاحظة أنه حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 11.500 شخص، وهو رقم أعلى بـ30 مرة من عدد القتلى الأوكرانيين عندما بدأ خان التحقيق الشامل للمحكمة الجنائية الدولية ضد روسيا. وعلاوة على ذلك، عند النظر في النسبة قياسًا إلى عدد السكان، فإن عدد القتلى في غزة كان أعلى بنحو 482 مرة من نظيره في أوكرانيا.
ومع ذلك، عندما سُئل عن الإحالة التي قدمتها الدول الخمس فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية، تجنب خان الرد المباشر، وقال عرَضًا أن مكتبه يحقق بنشاط في "الجرائم المرتكبة منذ حزيران (يونيو) 2014 في غزة والضفة الغربية".
ينبغي ملاحظة أن خان كان قد زار قبل مؤتمره الصحفي في القاهرة معبر رفح الحدودي بين فلسطين ومصر. وهناك، تمكن من رؤية آلاف شاحنات الغذاء والإمدادات الطبية والمياه والوقود التي مُنعت من دخول غزة. ولاحظ وهو في ذلك المكان المتقدم تأثير أوامر وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، بضرب حصار كامل على غزة، "... لا كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء ممنوع".
هناك، شهد خان، في الوقت الحقيقي، النية الواضحة لتجويع سكان أهانَهم غالانت بشدة عندما أشار إلى الفلسطينيين على أنهم "حيوانات بشرية"، ورأى كيفية إسلامهم للقتل والحمية الإجبارية. وبحلول تلك المرحلة، كانت غزة قد أُخضِعت بالفعل للحصار والتجويع منذ خمسة أسابيع. وعلى عكس الوضع في أوكرانيا حيث تم تعيين المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المستقبلية الوشيكة، بدا أن القصد في غزة هو "فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للمجموعة" -وهي عبارة كانت المحكمة الجنائية الدولية قد استخدمتها حرفيا في وقت سابق في لائحة اتهام أفراد سودانيين بارتكاب جرائم حرب.
كان من المفترض أن يكون المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد عرف في تلك المرحلة عن النوايا والأفعال المحددة، وليس مجرد جرائم تخمينية. وقد تجلى ذلك بوضوح أكبر في رد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ على الصحفيين قبل خمسة أسابيع، حيث قال أن جميع الأشخاص في غزة هم أهداف عسكرية مشروعة، مؤكدًا أن "ثمة أمة بأكملها هناك هي المسؤولة".
ينبغي أن يكون خان قد أدرك أيضاً أنه قبل ثلاثة أيام فقط، في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد اقترح إخلاءً "طوعياً" لسكان غزة، وهو تعبير ملطف لفكرة "الترانسفير". وتتوافق هذه النية المعلنة صراحة مع تهم "الجرائم ضد الإنسانية"، وتحديداً "النقل القسري للسكان" -وهي اللغة التي كانت قد شكلت الأساس لاتهامات المدعي العام في قضية جرائم الحرب ضد المسؤولين السودانيين.
بعد سنوات من المماطلة والتسويف التي أدت أظهرت اختلال أداء المحكمة الجنائية الدولية الذي تمثل في تخصيص إسرائيل باعتبارها استثناء للقانون الدولي، رفعت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي دعوى جديدة في "محكمة العدل الدولية" التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، بالإحالة إلى المادة التاسعة من "اتفاقية الإبادة الجماعية".
على النقيض من تركيز المحكمة الجنائية الدولية على الأدوار الفردية في جرائم الحرب، فإن محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً بـ"المحكمة العالمية"، تلتزم بمعايير أعلى من النزاهة المهنية عند الفصل في الأمور المتعلقة بانتهاكات الدول للقانون الدولي. وقد يكون قرار جنوب أفريقيا بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية نابعًا من رغبتها في أن تصدر المحكمة على الفور قرارًا بشأن طبيعة الجرائم الإسرائيلية في غزة، على غرار الحكم السريع الذي صدر في قضية أوكرانيا في آذار (مارس) 2022.
في حين أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن جوازية الحرب الإسرائيلية والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية يفتقران إلى آلية التنفيذ بالنسبة للدول غير الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة، فإن رأيها القانوني يحمل مع ذلك أهمية قطعية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويكتسب هذا الأمر أهمية أكبر بشكل خاص في السياق الحالي بعد الاغتيال الإسرائيلي للقائد الفلسطيني صالح العاروري في بيروت، والاحتمال الذي يلوح في الأفق لاندلاع حرب شاملة أوسع نطاقاً خارج غزة. وبذلك، سيكون قرارا قانونيا تصدره محكمة الأمم المتحدة بالغ الأهمية للتغلب على الشلل الذي يعاني منه مجلس الأمن، ووضع حد لتردد المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها وإساءة استخدام خان للذرائع الإدارية لتأخير العمل على القرار المضني الذي اتخذه أسلافه بشأن وجود "جرائم حرب... مرتكبة في الضفة الغربية". وكذلك "في القدس الشرقية وقطاع غزة".
لذلك تكتسي القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أهمية خاصة في ضوء تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية عن العمل ومعاييرهما المزدوجة. ويجعل النفاق الهائل الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يتمحور حول إسرائيل، أضحوكة من الأمم المتحدة ونظام العدالة الدولي. ويتجلى هذا الواقع بوضوح في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الطويل في متابعة القضايا بشكل انتقائي ضد خصوم الغرب أو الأفراد من الدول الفقيرة، في حين أنها تقوم بعرقلة التحقيقات في الجرائم التي ارتكبها القادة الإسرائيليون والكيانات المدعومة من الغرب.

*جمال كانج Jamal Kanj: مؤلف كتابي "أطفال الكارثة"، و"رحلة من مخيم للاجئين الفلسطينيين إلى أميركا"، وغيرهما من الكتب. يكتب بانتظام عن قضايا العالم العربي في العديد من المنافذ الإعلامية الوطنية والدولية.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Tales of hypocrisy: Israeli genocide and the International Criminal Court

MENAFN10012024000072011014ID1107705761

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث