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الطاقة والمعادن: إجراءات لتنفيذ مشاريع منبثقة عن التحديث الاقتصادي

1/10/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها تتخذ جملة من الإجراءات بهدف تنفيذ عدد من المشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.
ووفقا للخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام 2023-2025 فإن أبرز هذه المشاريع يتضمن تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية واستكمال تركيب العدادات الذكية لشبكات التوزيع.
كما تتضمن هذه المشاريع تبني مراجعات وسياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من الطاقة المتجددة.
ووفقا للإستراتيجية، فإن دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يتمثل في المساهمة في تنفيذ المبادرات والأولويات لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن بعض المحركات التي تضمنتها الرؤية ومنها محرك الصناعات عالية القيمة.
ووفقا للإستراتيجية، فإن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 8 قطاعات تندرج تحتها 104 مبادرات، إذ يوجه المحرك عملية تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الصناعي الأردني وتحويل الأردن إلى مركز صناعي رئيس في المنطقة ومركز لتصدير المنتجات.
ويشتمل الهدف الرئيسي لمحرك الصناعات عالية القيمة على تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العالية.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن قطاع التعدين يندرج تحت هذا المحور، ويحتوي 14 مبادرة، تشمل مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع لتتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى، وتأسيس جهة للمسح الجيولوجي تتيح لشركات التنقيب الاطلاع على معلومات المسوحات السابقة وتعمل على مواءمتها مع المعايير الدولية وتروج للاستثمار في القطاع، وإنشاء مشاريع المراحل الإنتاج الوسيطة والنهائية، وإطلاق مبادرة لتطوير المهارات المطلوبة في القطاع، وتطوير استراتيجية للتعدين لتحقيق الممكنات كافة.
وبناء على حصر الأولويات التي سيتم تنفيذها من قبل جميع المؤسسات والتي تنطوي تحت قطاع التعدين، بينت الاستراتيجية أنه تم اختيار مجموعة من الأولويات التي تم تضمينها في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي أولويات 2023- 2025 لتتواءم مع المستجدات.
مبادرات وأولويات قطاع التعدين كما وردت في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 تتضمن مبادرتين هما ايجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية. ولتنفيذ هذه المبادرات هنالك أولويات عدة منها إعداد استراتيجية وطنية للتعدين والبدء بالتنفيذ وتسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية، ودراسة المعيقات في قطاع التعدين وانشاء منصة الكترونية للفرص الاستثمارية في القطاع وغيرها من الأولويات.
أما مبادرات وأولويات قطاع الطاقة كما وردت في البرنامج التنفيذي للرؤية فقد تضمنت 8 مبادرات هي التحول نحو استخدام قطاع الطاقة النظيفة وتطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية وتخفيض تكاليف تزويد الطاقة وتطوير البنية التحتية للقطاع وتسويق الفرص الإستثمارية فيه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة النظام الكهربائي.

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