مسارات: إيران تصعد المواجهة مع الأردن عبر تكثيف محاولات التهريب

تعويل على زيادة الدعم العسكري الأميركي للأردن

أكد خبراء عسكريون ومسؤولون سابقون أن "إيران تصعد المواجهة اليوم مع الأردن من خلال تكثيف محاولات التهريب عبر الحدود، وهي مستميتة للدخول إلى المملكة من عدة أبواب، منها سياحي أو ديني أو سياسي".

جاء ذلك في ندوة أقامتها مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير بعنوان "المواجهات على الحدود الشمالية والشرقية وتهديداتها على الأمن الوطني الأردني".

ولم تخلُ الندوة من الحديث أيضا عن أن "التهريب القادم إلى الأردن، في ظل تعاون بين حزب الله والنظام السوري، هو رسمي"، بينما أشير إلى أن "اقتصاد الكبتاغون" في سورية يدر على الإيرانيين بين 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا.

وتحدث في الندوة الوزيران السابقان سميح المعايطة وبسام العموش، واللواءان المتقاعد طايل المجالي، وعبدالله الحسنات، والمحلل السياسي والاستراتيجي د. عمر رداد، بحضور نخبة سياسيين ونواب وأكاديميين وإعلاميين.

وأكد المنتدون أنه على الرغم من أن خطر تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن عبر المنطقة الحدودية ويقدر طولها بنحو 387 كم، وتمتد من مرتفعات الجولان غربا حتى الحدود العراقية شرقا، ليس أمرا جديدا، وتفاقم عقب بدء الأزمة السورية عام 2011، إلا أن التطورات التي شهدها هذا الملف المؤرق للمملكة خلال السنوات الأخيرة، وبصورة أقرب وأدق في الفترة القليلة الماضية، تستدعي الوقوف مطولا عند مشهد يزداد تعقيدا وسخونة.

وأضافوا أنه "في الحديث عن الفترة القليلة الماضية، لا يمكن القفز عن تطورات حدثت وما تزال تحدث، وفيها كثفت عصابات التهريب من محاولاتها اختراق الحدود، وفيها أيضا كان رد الجيش الأردني عابرا للحدود، عندما شن سلسلة غارات جوية على مواقع داخل الأراضي السورية، استهدفت أشخاصا مرتبطين بتجارة المخدرات، وذلك بعد نحو 8 أشهر على عملية مماثلة نفذها الجيش، وأدت إلى مقتل "مرعي الرمثان" أحد أبرز مهربي المخدرات والملقب بـ"إسكوبار السوري"، نسبة إلى بابلو إسكوبار، تاجر المخدرات الكولومبي الشهير.

يذكر أن محاولات التهريب، شهدت ارتفاعا لافتا، وتحولت وفق تأكيدات القوات المسلحة الاردنية "من محاولات تسلل وتهريب، إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود بالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود".

كما أن المواجهات أدت لاستشهاد الوكيل أول إياد النعيمي، فضلا عن مقتل واعتقال مهربين خلال سلسلة المواجهات، في حين شنت مداهمة أمنية في لواء الرويشد جنوبي المملكة، تخللها القبض على مهربين وتجار يرتبطون بعصابات إقليمية على طول الحدود الشمالية الشرقية، وكميات كبيرة من المخدرات، وكذلك الأسلحة والذخيرة وأجهزة اتصال ومناظير.

التهريب بلغة الأرقام

ووفق أحدث البيانات الرسمية، سجلت "88 حالة طيران مسيّرة" على واجهات المناطق العسكرية المختلفة منذ بداية العام الماضي وحتى 24 آب (أغسطس) الماضي، موزعة بين حالات "الإسقاط أو الرصد والتشويش"، بالإضافة للتصدي لـ194 عملية موزعة بين 81 محاولة تهريب أو تسلل، و98 عملية تسلل مضبوطة، و15 عملية تهريب مضبوطة، حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

وفي العام 2022، أظهرت البيانات أن محاولات وعمليات التسلل والتهريب، بلغ مجموعها 383، موزعة بين 218 محاولة تهريب أو تسلل، و120 عملية تسلل مضبوطة، و45 عملية تهريب مضبوطة. اما عمليات التسلل المضبوطة فسجلت في العام نفسه حتى نهاية آب (اغسطس) 75 عملية، بينما بلغت 98 عملية تسلل مضبوطة العام الماضي حتى نهاية الشهر ذاته.

وحول المواد المضبوطة، أظهرت البيانات، أنه حتى 20 آب (اغسطس) ضبط 3776 "كف حشيش"، و1.7 مليون قرص كبتاغون، و2.6 كلغم (كريستال- ميثامفيتامين).

ولا يقتصر أمر الخطر على المخدرات وحسب، ذلك أن مواجهة ساخنة، امتدت على مدار يومين، شهدت إحباط تهريب وضبط 4 صواريخ نوع "آر بي جي"، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع "جي3"، وبندقية نوع "م16" مجهزة بمنظار قنص"، ما يعزز رواية ارتباط تلك العصابات، بقوى إقليمية تستهدف أمن الأردن واستقراره، بالنظر لحجم نشاط العصابات وقدراتها والإمكانات المتوفرة لها.

فتش عن إيران وأذرعها

وأكد المنتدون، أنه على الرغم من أن الأردن لا يتهم إيران أو النظام السوري بشكل رسمي أو مباشر في رعاية عمليات التهريب تلك عن طريق ميليشيات، أبرزها حزب الله اللبناني، إلا أن أسماءً عدة بارزة توجه أصابع الاتهام إلى طهران وأذرعها، وهو ما أكده غير مرة خبراء في الأمم المتحدة، ومسؤولون أميركيون وأوروبيون.

ويؤشر ذلك كله، وفقهم، إلى أن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي بذلها الأردن في أكثر من اتجاه خلال فترات ماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر، اجتماع أمني رفيع المستوى بين الأردن وسورية، عُقد في عمان في تموز (يوليو) الماضي، لبحث سبل مكافحة تهريب المخدرات على الحدود بين البلدين.

ورأوا أن الاجتماع الذي ضم قائد الجيش ومدير المخابرات الأردنيين، ومن الجانب السوري وزير الدفاع ومدير المخابرات، انبثق عما عُرف بـ"اجتماع عمان التشاوري"، الذي استضافته المملكة في أيار (مايو) الماضي، وكان من بين مخرجاته، تشكيل لجنة مشتركة بين عمان ودمشق، هدفها التعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وحينها تعهدت سورية باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق.

وأشاروا إلى أن الجهد الأردني لم يتوقف عند ذلك الحد، بل امتدت محاولات البحث عن حلول إلى دول عدة في المنطقة والإقليم والعالم، لكن ذلك كله لم يسفر عن نتائج إيجابية، بل إن الأمر زاد سوءا.

وأضافوا "عادة ما تبرز أصوات تشدد على أهمية وجود دور خليجي في دعم وإسناد الأردن في حربه ضد تهريب المخدرات، لا سيما وأن جزءا كبيرا من عمليات التهريب (يقدر بـ85 %)، يستهدف الوصول إلى دول الخليج، وتحديدا السعودية، ما يعني ضرورة النظر إلى الأمر بوصفه أزمة مشتركة ستكون تداعياتها أكثر سوءا على المنطقة ما لم يتم التصدي لها في إطار جمعي دون أن يترك الأردن وحيدا في الواجهة والمواجهة".

وتجدر الإشارة إلى الانسحاب الروسي من الجنوب السوري بسبب الحرب مع أوكرانيا، فاقم الضغط على الأردن، إذ ملأت الميليشيات التابعة لإيران الفراغ، وأصبحت لها اليد العليا هناك، بعد أن كانت روسيا بالنسبة للأردن تعد ضمانة بعدم وجود انفلات أمني يفتح الباب لعصابات التهريب على مصراعيه.

ويعول الأردن على أن يحظى بمزيد من المساعدات العسكرية الأميركية، لتعزيز الأمن على الحدود مع سورية، ومؤخرا طلبت المملكة من واشنطن نشر منظومة دفاع جوي (باتريوت).

لا بديل عن خيار المواجهة العسكرية

ورأى المنتدون، أن ذلك يعني بالضرورة، أن لا بديل متاحا أمام الأردن سوى التصدي للأمر بالقوة العسكرية الضاربة، وهو ما يُعيد إلى الأذهان، زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى حرس الحدود في شباط (فبراير) من العام 2022، عندما عبر جلالته عن دعمه لقواعد الاشتباك الجديدة ضد عمليات التهريب، قائلا للجنود "بدي العين الحمراء.. أنا ورئيس هيئة الأركان المشتركة والقيادة معكم حتى نحميكم"، وكذلك قول جلالته خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات في أيار (مايو) الماضي "سنضرب بيد من حديد كل من يُهدد أمننا الوطني والإقليمي".

وخلصوا إلى القول، إن الأردن "يخوض حربا مفتوحة ضد قوى التهريب التي تهدف لتهديد أمنه وزعزعة استقراره، فيما لا صوت لا يعلو على صوت القوة في ظل تعثر الحلول الدبلوماسية والسياسية، وهو ما تفسره التطورات الأخيرة التي دفعت إلى رفد وحدات حرس الحدود بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة، لتعزيز قدراتها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة، وكذلك تعزيز منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية، تعمل ضمن أجواء الضباب الكثيف، وتعزيز الإسناد الجوي، وأجهزة رصد راداري، والعمل على بناء سياج إلكتروني، لمنع كل أشكال التسلل والتهريب عبر الحدود، خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة".