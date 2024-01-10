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تزايد مخاطر نضوب المياه الجوفية.. ودعوات لتحديث الدراسات المتعلقة بها

1/10/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - وسط تزايد مخاطر نضوب مصادر المياه المتاحة واستنزاف الجوفية منها بشكل خاص، وتضاؤل حصة الفرد السنوية من المياه المتجددة والعذبة لنحو61 م3، بات ضروريا القيام بتحديث الدراسات الفنية وتقييم المشاريع القائمة مضيّا نحو تعزيز المعرفة واستغلال طبقة المياه الجوفية العميقة على نحو علمي دقيق.
وفي هذا الإطار، أكد خبراء في القطاع المائي، في تصريحات لـ"الغد"، ضرورة تحديث الدراسات المائية المرتبطة بمصادر المياه المتاحة والأخرى غير المكتشف جدواها بعد، في حال ظهرت بوادر توفرها.
ولم تغفل خطة التحديث الاقتصادي عن هذا الهدف بتأثيراته الكبرى، بحيث شملته الخطة ذاتها في محورها المرتبط بقطاع المياه، وذلك في سياق إشارتها لأهمية على تأسيس المركز الوطني للابتكار، والرامي أساسا لتجاوز التحديات المرتبطة بـ"ضعف إدارة قاعدة البيانات وبنك المعلومات المتصل بالمياه".
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ضرورة تحديث الدراسات الفنية، وتقييم المشاريع السابقة التي نفذتها وزارة المياه والري، مشيرا لأهمية اتخاذ هذا الإجراء العام الحالي.
وقال، إن ذلك يتم ببناء نموذج ثلاثي الأبعاد، لبيان واقعها وما رافقها من تحديات عند تنفيذها، وتشغيلها، وبيان أعماقها وماهية نوعيتها ومواصفاتها وكلف معالجتها.
وأضاف الدحيات، إن هذه الخطة، تعزز المعرفة واستغلال الطبقة الجوفية العميقة في المملكة بشكل عام وحوض الديسي بشكل خاص، والتي تتجاوز أعماقه 1000م2.
ودعا لأهمية إشراك الخبراء المختصين في نقابة الجيولوجيين بمراحل مختلفة من هذه الدراسات، لتحديث المعلومات وتوحيد البيانات المتوفرة عن آبار المياه العميقة.
من ناحيته، شدد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، على أهمية القيام بتحديث الدراسات المرتبطة بالمياه الجوفية، وذلك جنبا إلى جنب لتحديث النموذج الرياضي ثلاثي الأبعاد للمياه الجوفية السطحية، والوسطى، والعميقة.
وقال إنه "لا بد من إعادة تطوير النموذج الرياضي الثلاثي الأبعاد، والمبني على نتائج الآبار في الطبقات الجوفية، وذلك بما يتناسب مع المعطيات الجديدة وصولا لنتائج جديدة".
وأضاف "منذ العام 2015 قامت الوزارة بتطوير النموذج ، والذي عادة ما يتم تحديثه في فترة تتراوح بي 10 إلى 15 عاما"، منوها بأن "اكتشاف معلومات ومعطيات جديدة اثناءعمليات الحفر لا تتواءم مع المعطيات السابقة التي دخلت بالنموذج الرياضي، أو مدخلات سابقة، لا بد من إعادة بناء هذا النموذج وإدخال المعلومات الجديدة".
وأكد، ضرورة إعادة بناء الدراسات المتعلقة بمعلومات آبار المراقبة على حدّ سواء، بخاصة وأن تلك المعلومات عادة ما يتم رصدها وتسجيلها، كل عام أو عامين، حيث تتضح الإجابة فيما إن كانت تتواءم مع المعلومات أو المعطيات، أم أنه يجب إعادة بناء الدراسات وبناء على نتائج آبار المراقبة، وذلك وصولا لتصور مستقبلي للمياه الجوفية.
وفي الإطار ذاته، دعت خبيرة دبلوماسية المياه ميسون الزعبي لضرورة القيام بـ"تقييم ثروة المياه وتشخيص حالتها وتحديد المخاطر التي تتعرض له، في ظل هذا الاستنزاف المفرط من الإنسان".
ولفتت الزعبي إلى البدائل المطروحة حاليا، والتي جربت سابقا على مستوى ضيق في الاردن؛ ومنها استغلال المياه العميقة، مبينة أنه يجري المضي باستغلال طبقة المياه الجوفية العميقة بطرق علمية صحيحة، توازيا وتحديث الدراسات الفنية وتقييم المشاريع القديمة والاطلاع على تجارب الآخرين، وحفر آبار استكشافية للأحواض، بأعماق كبيرة للوقوف على جدواها، وملاءمتها للشرب، وغيرها من الاستعمالات.
وأوضحت أن الآبار الاستكشافية ستوفر معطيات حول المياه العميقة وجدواها الاقتصادية، للوقوف على إمكانية الاستثمار فيها، وإعداد الدراسات لاستغلالها مستقبلا كمصدر إضافي للمياه، مشيرة لإمكانية التثبت من ذلك "عبر إعداد دراسات جدوى اقتصادية لحفر الآبار العميقة، سواء من حيث الكميات الممكن استخراجها والنوعية والتكلفة، لنكون جاهزين مستقبلا لتامين جزء منها من حاجاتنا من المياه".
وأكدت الحاجة الماسة لدراسات علمية صحيحة وإعادة النظر في تنفيذ واستثمار المياه الجوفية العميقة، فضلا عن الحاجة لمركز بحث علمي متخصص يستفيد من كافة الخبرات المتوفرة لمعرفة الحقيقة، وعدم الاعتماد على الخبرات المستوردة.
ونصّت عوامل التمكين في خطة التحديث الاقتصادي حول محورها المرتبط بالمياه، تحت عنوان "عوامل التمكين الرئيسة لتحقيق طموحات التنمية الاستراتيجية المتوقعة"، على إنشاء وتأسيس المركز الوطني للابتكار الهادف لتجاوز التحديات المرتبطة ضعف إدارة قاعدة البيانات وبنك المعلومات المتصل بالمياه، بخاصة المرتبطة أيضا بمعيقات تحديد الفجوات التشغيلية الرئيسية وإيجاد الحلول لها، والافتقار لمشاريع دراسات وأبحاث مشتركة.
وبينت "التحديث الاقتصادي" أن الجهات المسؤولة التي سيقع على عاتقها هذا الهدف، ستمثل كلا من وزارات المياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، والبيئة، والزراعة، ومراكز الأبحاث الرائدة.
ويضع الواقع المائي الضاغط، المملكة أمام خيارات محدودة، لا تملك الحكومة فيها ترف الوقت لاتخاذ إجراءات واقعية ومتسارعة، سيما في ظل تنامي الفجوة بين تزايد الطلب وشح المياه.
وفي ظل تنامي الفجوة بين الموجود والمطلوب من حيث المصادر المائية، تشكل استضافة الأردن منذ أكثر من 10 أعوام للاجئين السوريين، ضغطا مباشرا على بنية الدولة التحتية ومرافقها الخدمية ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها المياه التي يتزايد الطلب عليها مع نمو استخدامات المرافق البلدية والمنزلية المختلفة، واستخدامات الصناعة والزراعة والسياحة الأخرى، الناتجة عن نمو عدد السكان.

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