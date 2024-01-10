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دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في العدل الدولية.. هل يجهضها الفيتو الأميركي بمجلس الأمن؟

1/10/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - تبدأ محكمة العدل الدولية صباح اليوم، أولى جلسات الاستماع للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، بشأن ارتكابه جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وسط تطلعات لصدور قرار بالأمر بوقف“الهجوم الوحشي” العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الهمجي على القطاع.
وتتهم جنوب أفريقيا، الكيان الصهيوني، بانتهاك 6 بنود رئيسة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهما طرفان في الاتفاقية، إذ إن التوقعات تدور حول إصدار قرار وقتي لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة في غضون أسابيع قليلة، قبل البت في الاتهامات والانتهاكات التي تتطلب مسارا طويلا قد يصل إلى سنوات.
وتعتبر قرارات المحكمة وهي الجهاز القضائي في الأمم المتحدة يعضوية 15 قاضيا ملزمة للأطراف المتنازعة، وخصصت جلسة اليوم التي ستبدأ الساعة 10 صباحا بتوقيت لاهاي إلى الـ12 ظهرا المخصصة للاستماع لجنوب أفريقيا، وخلال ذات التوقيت يوم الجمعة لجلسة الاستماع الثانية المخصصة للاحتلال، بحسب التقويم المنشور على صفحة المحكمة على الانترنت.
ويعتبر اتهام الكيان بارتكاب“جريمة إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، سابقة في تاريخ القضية الفلسطينية، في وقت صدرت في قضايا سابقة“آراء استشارية”، تتعلق بعدم شرعية جدار الفصل العنصري، كما ينظر حاليا أمام المحكمة في قضية أخرى، تتعلق باستصدار رأي استشاري في مسألة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخصص يوم 19 شباط (فبراير) المقبل لجلسات الاستماع لها.
وعلى مستوى الترحيب والدعم لجنوب أفريقيا، أعلنت منظمة التعاون الاسلامي ترحيبها بتحريك القضية أمام المحكمة من جنوب أفريقيا، وهي منظمة تضم 57 عضوا، كما رحبت ماليزيا وتركيا وبوليفيا التي وصفت هذه الخطوة بـ”التاريخية”، وكذلك جزر المالديف وباكستان.
وكان الأردن هو الدولة التي أعربت صراحة عن عزمها التقدم بمذكرة قانونية للمحكمة، ولم تكتف فقط بالترحيب بالخطوة الجنوب أفريقية.
وتختص“العدل الدولية” بالفصل في النزاعات بين الدول المنضمة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فيما تختص“الجنايات الدولية” بالفصل في القضايا المرفوعة ضد“أفراد” وتختص بأربع جرائم محددة، ووجهت لها مؤخرا العديد من الاتهامات.
ومن الدول التي أعلنت مسبقا معارضاتها لتحرّك جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة الأميركية التي قالت على لسان وزير خارجيتها أول من أمس، أنتوني بلينكن، إن الاتهامات المتعلقة بارتكاب الكيان“جريمة إبادة جماعية في غزة لا أساس له من الصحة”، في تصريحات واضحة الانحياز وسابقة لمجريات عمل المحكمة الأممية، في حين التزم حلفاء الولايات المتحدة من الدول الأوروبية للآن“الصمت” حيال التحرّك بالرغم من تأييدها للشكوى التي رفعتها أوكرانيا في ايلول(سبتمبر) الماضي ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.
ومن المفارقات في المواقف الأوروبية، تقديم المملكة المتحدة مذكرة قانونية منفصلة قبل أسابيع إلى محكمة العدل الدولية،“تدعم فيها مزاعم أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا.
ويتوقع أن يستغرق صدور القرار الأولي أسابيع قليلة، وفقا لتقديرات خبراء في القانون الدولي.
من جهته أكد الخبير في القانون الدولي د. محمود عبابنة، على أهمية الدعوى بخاصة وأن“لها صلاحية النظر في الانتهاكات التي تقع على الاتفاقيات الدولية بالاضافة الى الفصل بالنزاع بناء على طلب اطراف النزاع ، وأنه يجوز لأي دولة التقدم بشكوى ضد دولة اخرى اذا قامت بانتهاك معاهدة او ميثاق دولي.”
وبين عبابنة أن دولة جنوب أفريقيا، استندت الى انتهاك الاحتلال لميثاق منع الابادة الجماعية لعام 1948، إذ تبين ان الكيان موقع على هذا الميثاق وبموجب نصوص هذه المعاهدة، فإنه لا يجوز لأي دولة تحريك الدعوى حتى ولو لم تكن طرفا في النزاع اذا كان هناك حالة ابادة جماعية.
وتعرف الابادة الجماعية، بحسب عبابنة“بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان على مجموعة من الناس، على أساس عرقي أو ديني أو اثني، وقد ورد التعريف بالمادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به.”
ويعتقد عبابنة“أن لجوء دولة جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية بدلا من محكمة الجنايات الدولية، على ضوء انحياز مدعي عام الجنايات الدولية وتفادياً للضغوط السياسية من بعض الدول الغربية، ولقد تبين انحياز المدعي العام كريم خان عند زيارته للكيان المحتل وتقاعسه عن اتخاذ اي اجراء حتى الآن.”
وسيجري البت ابتداء بموضوع الاختصاص للمحكمة وفقا للعبابنة، وفيما اذا كان هناك شكوى منطقية ومعقولة تستدعي اتخاذ اجراء احترازي مستعجل واصدار قرار من المحكمة بوقف الحرب على غزة فورا، وتابع” سيكون هذا القرار على ذمة الدعوى الاصلية وهي تقرير وجود عناصر الابادة الجماعية عن قصد وسابق تصميم، وقد ينتهي القرار النهائي ويتم عرضه على مجلس الأمن لاتخاذ اجراءات بحق دولة الكيان الصهيوني”.
ويرى أن“فرص نجاح هذه الدعوى كبيرة جدا في حال تحييد التدخل والضغوط الاميركية، باعتبار ان الولايات المتحدة محامي الدفاع عن الكيان في كافة المحافل الدولية”.
وشدد على أن المهم في هذه القضية، هو”اثبات النية الجرمية والقصد المسبق”، معتقدا“أن ذلك متوفر على ضوء ما تفوه به رئيس وزراء الاحتلال باستدعاء أساطير تلمودية وتوراتية كنبوءة أشعيا (اليهود أبناء النور والآخرون أبناء الظلام ، وسينتصر النور على الظلام)، ويشوع بن نون الذي حارب العماليق (أهل فلسطين) بأمر يهوه إله اليهود، كما ورد في سفر صموئيل الأول“اذهب وحارب العماليق، اقض عليهم قضاء تاما هم وكل مالهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم، وحاربهم حتى يفنوا”.
ونوه عبابنة، إلى أن،“ما ورد على لسان وزراء عاملين في دولة الاحتلال (بن غفير وسموتيرش) المؤيدين للإبادة الجماعية، المنادين بقطع الماء والغذاء والدواء، ووزير آخر نادى بإلقاء قنبلة نووية، بالإضافة الى الصور الفظيعة التي وثقتها وسائل الاعلام عن قصف المدنيين وتهديم المباني والمستشفيات، المدارس، والحرمان من المياه والكهرباء والدواء، والعدد المهول من الشهداء والجرحى”.
واستدرك عبابنة بالقول“لكنني أشكك باتخاذ اجراء فعلي اذا صدر قرار من المحكمة وعرض على مجلس الأمن الدولي، حيث سيكون الفيتو الاميركي جاهزا لاجهاض قرار المحكمة، لكن القرار يبقى له وزن قانوني وتاريخي يسلط الضوء على المظلومية الفلسطينية”.

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