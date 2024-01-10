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وقف العدوان على غزة.. هل يكمن الحل برحيل نتنياهو؟

1/10/2024 2:37:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي عمان - يتعمق مأزق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يوما بعد يوم، في ظل الخسائر البشرية والمالية التي يواجهها الكيان في حربه الهمجية على قطاع غزة، ومرور المزيد من الوقت من دون تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة لها، وسط تساؤلات ما إذا كان رحيله عن الحكومة سيشكل فارقا في إيقاع الحرب لجهة الحد من آثارها المدمرة؟.
دعوات تنحي نتنياهو الذي تظهر استطلاعات الرأي فقدان ثقة الشارع به، لا تكاد تتوقف على وقع ما يشهده الكيان من خلافات في إدارة المشهد على أعلى المستويات، وازدياد الاحتقان في الشارع الصهيوني تجاه إخفاق حكومة الحرب بتحرير الأسرى في غزة بالقوة، وإفشالها في المقابل الجهود الرامية إلى التوصل لصفقة تبادل جديدة.
ولعل من أبرز وأحدث تلك الدعوات، ما جاء على لسان رئيس جهاز استخبارات الاحتلال (الموساد) السابق أفرايم هاليفي، في تصريحاته قبل يومين لصحيفة "التايمز" البريطانية، عندما قال: "إن نتنياهو فشل في إخضاع حركة حماس وينبغي أن يرحل الآن".
هاليفي أكد أيضا أن "رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ومقاتلي حماس لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "خسائر إسرائيل مؤلمة".
وحول ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان: "عند النظر إلى الأزمة التي تحيط بنتنياهو، نجد أنها مرتبطة بأزمة صهيوني داخلية تعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر، إذ كانت ملامح هذه الأزمة تتمثل في بعدين؛ الأول سياسي نتيجة المظاهرات والاحتجاجات الواسعة في إسرائيل في إطار الأزمة الدستورية التي ارتبطت بتوسيع صلاحيات الحكومة والكنيست على حساب صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا فيما يتعلق بالرقابة وتعيين القضاة".
ولفت إلى أن "هذه الأزمة التي تسبب بها نتنياهو تهدف إلى تجاوز مثوله أمام القضاء مستقبلا في عدة قضايا فساد مالية".
وأضاف الجروان أن البُعد الثاني اقتصادي، موضحا أنه "قبل الحرب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصادرات الصهيونية الذي يعتمد على القطاع التكنولوجي بنسبة 68% وتراجع فائض الموازنة الصهيونية في الربع الثالث 2023 من 18 إلى 13 مليار دولار".
وفي ضوء تلك المعطيات، يقول الجروان: "تعامل نتنياهو مع أحداث 7 تشرين الأول الماضي كطوق نجاة من الأزمة الداخلية، ونجح بشكل مؤقت في توحيد الداخل لمواجهة حماس، فجزء كبير من قيادته للحملة العسكرية في قطاع غزة، حمل أهدافا شخصية في محاولة الحفاظ على مستقبله السياسي وتدارك أزماته الداخلية، وهو ما جعله خاضعا بشكل كبير لليمين المتطرف داخل حكومة الحرب التي شكلها".
وأكد أن "سياسات نتنياهو وجرائم الحرب التي قادها في القطاع أدت إلى تراجع الدعم الدولي الواسع الذي حصل عليه في بداية الحرب، ومع استمرار فشله في تنفيذ أهداف حملة إلى اليوم، فهو استنزف بشكل كبير دعم الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية، واستنزف أيضا دعم الداخل الصهيوني بسبب قضية الأسرى وتكاليف الحرب الآنية والمستقبلية التي تشير إلى حاجة الاحتلال، حسب تقديرات أولية، من 50 إلى 60 مليار دولار لتجاوز آثار الحرب في عامي 2024-2025، وبالتالي عاد الانقسام بين النخب السياسية والأمنية بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل الحرب".
ووفق الجروان "يمكن النظر إلى تصاعد الأصوات والدعوات التي تطالب نتنياهو بالرحيل على أنها دليل على فشله وفشل الأهداف السياسية والأمنية التي وضعها، إذ أصبح جزءا من الأزمة التي يعاني منها الاحتلال، وأصبح رحيله مطلبا أساسيا لإخراج الكيان من مأزقه في غزة أمام مواطنيها وداعميها الدوليين مع تزايد الخسائر سياسا واقتصاديا وأمنيا وبشريا، كما يمكن النظر إلى أن رحيله قد يؤدي إلى تراجع دور القوى اليمينية المتطرفة في إدارة الحرب، وبالتالي تغيير مسارها نحو حل سياسي ينهي الأوضاع الكارثية للحملة الهمجية على قطاع عزة".
أما الخبير الإستراتيجي عامر السبايلة، فيرى في المقابل، أن "موضوع الحرب موحِد للرؤية الصهيونية وليس مفرقا، والخلاف على شخص نتنياهو لا يعني الخلاف على الحرب بالنسبة، بدليل أن هناك كابينيت حرب".
وأضاف السبايلة أن "استمرار الحرب وجبهتها، هي رؤية وزارة الدفاع والأمن القومي الصهيوني، وبالتالي حتى لو كان هناك خلاف على شخص نتنياهو وتسويقه بأنه سبب المشكلة، فهذا لا يعني أن الحرب غير مستمرة، لا سيما أنها أجندة صهيونة عامة، ومبنية على مفهوم أكبر من نتنياهو، ويتعلق بتأمين الاحتلال في ظل التهديدات التي تواجهه على مستوى الإقليم".
وتطرق كذلك إلى أن نتنياهو "قد يكون ليس الخيار المفضل للتعامل معه من قبل الإدارة الأميركية، لأنها تعتقد أنه في النهاية خصم سياسي لها، وأنه حليف للجمهوريين أكثر، وسيكون معطلا لأي فكرة حل للحرب، وهي التي تحاول أن تخرج من فكرة كونها إدارة حرب، وأن تبدو صانعة سلام".
ولفت إلى أن "نتنياهو يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، وعاش خلال السنوات الأخيرة كمن يسير على حافة الهاوية، وكان يدرك دائما أنه قد يسقط، وقد سقط بالفعل لكنه عاد عبر صناديق الاقتراع"، معتبرا في الوقت ذاته عن أن الحديث عن رغبة نتنياهو بإطالة أمد الحرب بسبب مأزقه السياسي وملاحقته بقضايا فساد، "ليس منطقيا، لأن أمر الحرب أكبر من نتنياهو ويتعلق بتأمين الكيان وسعيه لإعادة رسم جغرافيا أمنية على مستوى الإقليم".
وأضاف: "لو ذهب نتنياهو، ستعود دولة الاحتلال إلى عقد الجنرالات".
ويتفق المحلل السياسي د. محمد القطاطشة مع ما ذهب إليه السبايلة، بالقول لـ"الغد" إن "هناك توافقا صهيونيا عاما سواء من قبل اليمين المتطرف أو اليسار، بشأن الحرب على غزة، حتى من قبل رموز المعارضة، والذهاب باتجاه الاستمرار في القضاء على حركة حماس، وحزب الله اللبناني أيضا".
وأشار القطاطشة إلى أن جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحالية في المنطقة، حملت تأكيدا على استمرار ودعم الولايات المتحدة لهذا الخيار.
لذلك، يرى القطاطشة أن "همجية الاحتلال في حربه على غزة واستمراره في ذلك من عدمه، ليست مرتبطة بشخص نتنياهو، بل تعبر عن توافق صهيوني على مستوى صناع القرار".

MENAFN10012024000072011014ID1107705756

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